Диво-трансформація: тренерка показала, як за кілька рухів зробити ідеальну фігуру - фото
Можна припиняти заздрити дівчатам з приголомшливою фігурою в інстаграмі. Фітнес-тренерка своїми фото доводить, що навіть звичайній дівчині під силу виглядати як супермодель. Варто лише зробити кілька рухів.
Джерело:інстаграм Джорджини Кокс
Персональна фітнес-тренерка Джорджина Кокс – прихильниця здорового харчування та регулярних занять спортом. Проте навіть у неї є складки на животі та целюліт на сідницях, як і у всіх нас, наголошує дівчина. Тому вона закликає не вірити усім фото в інтернет і наочно показує, у чому секрет ідеальних фігур в інстаграмі.
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Тренерка зізнається, що на початку тренувань вона дивилась на усі ці дивовижні трансформації фігур за кілька тижнів і також вірила їм. Фото в інстаграмі змушували Джорджину порівнювати себе з іншими та думати, що вона робить недостатньо, якщо не бачить прогрес так швидко. Проте не все так просто:
Позування, кут зйомки, освітлення та навіть те, як на вас сидить одяг – усе це може до невпізнаваності змінити ваше тіло,
– каже Джорджина
Зараз Джорджина має здорову красиву фігуру, проте у повсякденному житті виглядає як звичайна людина і знає усі секрети бездоганних фото в інстаграмі. До прикладу, у позі сидячи інколи варто просто вирівняти спину та правильно прикрити рукою живіт, щоб показати себе у вигідному світлі.
Велике значення має й одяг. Щоб досягнути кращого ефекту, обирайте білизну з високою талією та ні в якому разі не носіть її на стегнах. Підтягніть її вище, це красиво підкреслюватиме фігуру. Дівчата часто так фоткаються на відпочинку у купальниках, тому Джорджина каже: "Природні пози на пляжі не такі вже й природні".
Тренерка зазначає, що хоч вона вже давно відвідує тренажерний зал, проте у звичайних позах, коли вона розслаблена, її м'язи практично не видно. Щоб красиво підкреслити свою фігуру, потрібно ставати у певну позу та напружувати конкретні м'язи. Вона помітила, що так роблять усі дівчата, які займаються у залі!
Ніколи не дозволяйте тому, що ви бачите в Інтернеті, ставити під сумнів ваш прогрес, вашу важку працю чи ваше тіло. Ви повинні порівнювати себе лише з самим собою,
– каже Джорджина
До прикладу, щоб сідниці виглядали більш пружними, а живіт – пласким, дівчина виставляє ногу на передній план, напружуючи м'язи, руку забирає з кадру та трохи повертається. І вуаля – перед вами фігура, як з картинки!
Щоб створити ілюзію підтягнутого тіла без єдиного недоліку навіть фотографуючись ззаду, варто зробити лише кілька рухів: підтягнути вище білизну, трохи розставити ноги, відвести таз назад та розправити плечі – готово.
Тренерка зовсім не соромиться показувати на фото целюліт, складки та інші особливості тіла, які більшість людей намагаються приховувати. Вона закликає добріше ставитися до власного тіла і відганяти думки на кшталт: "Я ніколи не буду виглядати так добре, як вони!"
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Усі фото: інстаграм Джорджини Кокс
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