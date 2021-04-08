Можно больше не завидовать девушкам с потрясающей фигурой в инстаграме. Фитнес-тренерка своими фото доказывает, что даже обычной девушке под силу выглядеть как супермодель. Стоит только сделать несколько движений.

Персональная фитнес-тренерка Джорджина Кокс – сторонница здорового питания и регулярных занятий спортом. Однако даже у нее есть складки на животе и целлюлит на ягодицах, как и у всех нас, отмечает девушка. Поэтому она призывает не верить всем фото в интернете и наглядно показывает, в чем секрет идеальных фигур в инстаграме.

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Тренер признается, что в начале тренировок она смотрела на все эти удивительные трансформации фигур за несколько недель и тоже верила им. Фото в инстаграме заставляли Джорджину сравнивать себя с другими и думать, что она делает недостаточно, если не видит прогресс так быстро. Однако не все так просто:

Позирование, угол съемки, освещение и даже то, как на вас сидит одежда – все это может до неузнаваемости изменить ваше тело,

– говорит Джорджина

Сейчас у Джорджины здоровая красивая фигура, однако в повседневной жизни выглядит как обычный человек и знает все секреты идеальных фото в инстаграме. К примеру, в позе сидя иногда стоит просто выровнять спину и правильно прикрыть рукой живот, чтобы показать себя в выгодном свете.

Большое значение имеет и одежда. Чтобы достичь лучшего эффекта, выбирайте бельё с высокой талией и ни в коем случае не носите ее на бедрах. Подтяните ее выше, это красиво подчеркивать фигуру. Девушки часто так фотографируются на отдыхе в купальниках, потому Джорджина говорит: "Естественные позы на пляже не так уж и естественные".

Тренер отмечает, что хоть она уже давно посещает тренажерный зал, однако в обычных позах, когда она расслаблена, ее мышцы практически не видно. Чтобы красиво подчеркнуть свою фигуру, нужно становиться в определенную позу и напрягать конкретные мышцы. Она заметила, что так делают все девушки, которые качаются в зале!

Никогда не позволяйте тому, что вы видите в Интернете, ставить под сомнение ваш прогресс, ваш тяжелый труд или ваше тело. Вы должны сравнивать себя только с самим собой,

– говорит Джорджина

К примеру, чтобы ягодицы выглядели более упругими, а живот – плоским, девушка выставляет ногу на передний план, напрягая мышцы, руку забирает из кадра и немного поворачивается. И вуаля – перед вами фигура, как с картинки!

Чтобы создать иллюзию подтянутого тела без единого недостатка даже фотографируясь сзади, стоит сделать всего несколько движений: подтянуть выше бельё, немного расставить ноги, отвести таз назад и расправить плечи – готово.

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Тренер совсем не стесняется показывать на фото целлюлит, складки и другие особенности тела, которые большинство людей пытаются скрывать. Она призывает добрее относиться к собственному телу и отгонять мысли вроде: "Я никогда не буду выглядеть так хорошо, как они!"

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Все фото: инстаграм Джорджины Кокс