Сваритись правильно: 3 прості техніки для вирішення конфліктів
Сварки можуть трапитись у будь-які парі, якими б ідеальними не були стосунки. Експерт навчить вас управляти конфліктами, щоб звичайні розбіжності не переросли у скандал на межі розриву.
Джерело:Новое время
Психотерапевт Геннадій Мустафаєв вважає, що конструктивно вирішувати конфлікти – це навичка, яку може опанувати кожен. Важливе лише бажання : "Якщо сімейна пара вміє розмовляти про свої складності, бажання і потреби, вона може пройти через будь-які перешкоди, що будуть виникати".
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Якщо градус конфлікту наростає, важливо відсторонитися один від одного та дати собі час все обдумати. Проте не варто намагатись уникнути сварки чи відтягнути її, наголошує експерт. У сімейних кризах немає нічого страшного, якщо ви готові спокійно сісти й поговорити. А щоб така розмова не перейшла на сварку на підвищених тонах, психотерапевт дає три ефективні техніки для вирішення конфлікту.
Спочатку – переваги
Не починайте розмову відразу з претензій. Краще наголошуйте на позитиві: партнер має знати, що вам важливо дійти до компромісу, а не просто посваритись. Добре звучатимуть такі слова: "Ти дуже важлива для мене людина", "Я так сильно тебе люблю", "Я ціную наші з тобою стосунки" тощо.
Краще спокійно поговорити, а не сваритися / Фото Unsplash
І лише потім конкретно назвіть причину свого невдоволення, без образ: "Мені не подобається, що вчора ти...", "Сьогоднішня ситуація мене тривожить" тощо. Головне щиро висловити усе, що у вас на душі.
Говоріть про себе
Йдеться про так зване "Я-повідомлення", коли ми говоримо про невдоволення через свої емоції. Порівняйте: "Ти мене образив, ти винний у цьому" і "Я почуваюсь приниженою через твої слова". Першим реченням ви ніби завчасно звинувачуєте людину, докоряєте їй. Друге ж допомагає партнеру зрозуміти ваші емоції і поставити себе на ваше місце.
Не звинувачуйте коханого, а говоріть про свої емоції / Фото Unsplash
Правильне формулювання
Важливо не тільки те, що ви говорите, а й те, як ви будуєте свої висловлювання. Ви можете скористатись наступною конструкцією, щоб правильно донести до партнера, що саме вас не влаштовує і як вам діяти далі:
- У першій частина скажіть конкретно, як саме людина вас образила, роздратувала тощо: "Я хочу обговорити вчорашню ситуацію", "Для мене стало несподіванкою, що ти...", "Сьогодні у нас була дуже різка розмова про..." і так далі. Покажіть своє невдоволення.
- У другій частині так само так само конкретно висловіть свої почуття, що відбувається з вами зараз чи під час конфлікту: "Коли ти так робиш, мені не подобається/ я нервуюсь/ я хвилююся..", "Я тоді була дуже роздратована", "Ти робиш мені боляче такими діями"
- І насамкінець скажіть, як би вам хотілось, щоб партнер діяв у таких ситуаціях, висловлювався чи щоб такої ситуації взагалі не траплялось. Кажіть про це партнеру прямо, адже він може й не знати, що зробив щось не так. Підкажіть йому, як з вами варто поводитися, аби він не будував здогадки й не перекручував ваші слова.
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