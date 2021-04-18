В будничной суете наше чтение часто ограничивается несколькими небольшими статьями или постами в инстаграме. Их мы просматриваем "по диагонали" и бежим дальше по своим делам. Однако очень важно иногда посвятить целый вечер и без спешки насладиться хорошей книгой.

Некоторые книги настолько насыщенные событиями и неожиданными сюжетными поворотами, что их можно проглотить за несколько часов. Мы же предлагаем устроиться поудобнее в самом уютном уголке своей квартиры и, медленно попивая чай или и бокал вина, насладиться одной из книг этого списка. И пусть все жизненные гонки останутся за пределами книги.

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1. Кетрин Беннер. Дом на краю ночи.

Издательство: Виват

Фото Книгарня Є

Это невероятная история нескольких поколений одной семьи – доктора Амедео Эспозито с его женой, а впоследствии их детей, внуков и правнуков.

Супруги поселились в баре "Дом на краю ночи", который местные обходили стороной, потому что считали проклятым. Однако для семьи Эспозито "Дом на краю ночи" оставался надежным убежищем в худшие времена в течение бурного XX века. Экономические проблемы, фашистский режим, мировые войны – все это сильно изменило жителей, однако их дом стал для них островком спокойствия, где жизнь продолжалась несмотря на все проблемы.

2. Доминик Лоро. Искусство жить просто

Издательство: Альпина Паблишер

Фото yakaboo

Все вокруг говорят о том, что стоит избавляться от всякого хлама, выбрасывать из своей жизни все лишнее и стремиться к минимализму. Однако научиться не держаться за вещи – не так просто, как кажется. Здесь мы и обращаемся к этой книге.

Автор родилась в США, однако уже 20 лет живет в Японии и готова поделиться с читателями секретами простой, но счастливой жизни. Она легко и доступно рассказывает, как прекратить накапливать вещи, а сосредоточиться на внутреннем "Я", как дойти до того же минимализма и почему это так полезно для каждого. Одним словом, если вы хотите хотя бы прекратить совершать импульсивные покупки – эта книга для вас.

3. Карл Оноре. Без суеты.

Издательство:Альпина Паблишер

Фото yakaboo

Эта книга станет настоящим спасением для всех, кто устал жить в вечных бегах, догонять других и "идти в ногу со временем", а хочет немного остановиться и дойти до гармонии с собой. Вы узнаете, что такое философия Slow Life и как люди всего мира пытаются замедлиться и почему неторопливость – это хорошая стратегия буквально для всех сфер нашей жизни: семейных отношений, работы, секса и здоровья.

Вы больше не будете чувствовать, что все время куда-то спешите и все равно не успеваете и поймете, что быстрее – не значит лучше.

4. Мик Викинг. Маленькая книга хюге. Как жить хорошо по-датской.

Издательство: Клуб Семейного досуга

Фото Книгарня Є

Автор этой книги основал и успешно руководит Исследовательским институтом счастья в Копенгагене. Поэтому кому, как не Мику Викинг знать, как оно – жить счастливо? Он рассказывает о хюге – особой датской философии покоя, тепла, гармонии, умении радоваться простым обыденным вещам даже в нашей рутине. Узнайте, в чем секретный ингредиент этой счастливой нации, которая умеет наслаждаться жизнью даже когда за окном непогода.

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5. Генри Торо. Жизнь в лесу.

Издательство: Темпора

Фото Книгарня Є

Американский философ и натуралист Генри Торо однажды решил провести небольшой эксперимент – и на 2 года покинул цивилизацию. Мужчина поселился в домике у пруда и все это время провел наедине с собой и природой. Он ремонтировал свою хижину, ловил рыбу, просто наблюдал за изменениями в природе. Свой необычный опыт отшельника автор и описал в этой книге. Даже если вы не сторонник такого "отдыха", его рассуждения будут полезными для каждого.