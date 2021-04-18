У буденній метушні наше читання часто обмежується кількома невеликими статтями чи постами в інстаграмі. Їх ми проглядаємо "по діагоналі" і біжимо далі по своїм справам. Проте дуже важливо інколи присвятити цілий вечір і сповна, без поспіху насолодитись хорошою книгою.

Деякі книги настільки насичені подіями та несподіваними сюжетними поворотами, що їх можна проковтнути за кілька годин. Ми ж пропонуємо влаштуватись зручніше у найзатишнішому куточку своєї квартири та, повільно смакуючи чай або й келих вина, насолодитись однією з книг з цього списку. І нехай усі життєві перегони залишаться поза книгою.

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1.Кетрін Беннер. Дім на краю ночі.

Видавництво: Віват

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Це неймовірна історія кількох поколінь однієї родини – доктора Доктор Амедео Еспозіто з його дружиною, а згодом їх дітей, внуків та правнуків.

Подружжя оселилось у барі "Дім на краю ночі", який місцеві обходили стороною, бо вважали проклятим. Проте для сім'ї Еспозіто "Дім на краю ночі" залишався надійним прихистком у найгірші часи протягом буремного XX століття. Економічні проблеми, фашистський режим, світові війни – усе це добряче змінило жителів, проте їх будинок став для них острівцем спокою, де життя тривало попри усі негаразди.

2. Домінік Лоро. Мистецтво жити просто

Видавництво: Альпіна Паблішер

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Усі навколо говорять про те, що варто позбавлятись від усілякого мотлоху, викидати зі свого життя усе зайве і прагнути до мінімалізму. Проте навчитись не триматись за речі – не так просто, як здається. Тут ми й звертаємось до цієї книги.

Авторка народилась у США, проте вже 20 років живе у Японії й готова поділитись з читачами секретами простого, проте щасливого життя. Вона легко й доступно розповідає, як припинити накопичувати речі, а зосередитись на внутрішньому "Я", як дійти до того самого мінімалізму і чому це так корисно для кожного. Одним словом, якщо ви хочете хоча б припинити здійснювати імпульсивні покупки – ця книга для вас.

3. Карл Оноре. Без метушні.

Видавництво: Альпіна Паблішер

Фото yakaboo

Ця книга стане справжнім порятунком для всіх, хто втомився жити у вічних перегонах, наздоганяти інших та "йти у ногу з часом", а хоче трохи зупинитися і дійти до гармонії з собою. Ви дізнаєтесь, що таке філософія Slow Life і як люди всього світу намагаються уповільнитися і чому неквапливість – це хороша стратегія буквально для всіх сфер нашого життя: сімейних стосунків, роботи, сексу та здоров'я.

Ви більше не будете відчувати, що увесь час кудись біжите й все одно не встигаєте і зрозумієте, що швидше – не означає краще.

4.Мік Вікінг. Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи.

Видавництво: Клуб Сімейного дозвілля

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Автор цієї книги заснував і успішно керує Дослідницьким інститутом щастя в Копенгагені. Тож кому, як Міку Вікінгу знати, як воно – жити щасливо? Він розповідає про

хюґе – особливу данську філософію спокою, тепла, гармонії, вміння радіти простим буденним речам навіть у нашій звичайній рутині. Дізнайтесь, у чому секретний інгредієнт цієї найщасливішої нації, яка вміє насолоджувати життям навіть коли за вікном негода.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

5. Генрі Торо. Волден або Життя в лісах.

Видавництво: Темпора

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Американський філософ і натураліст Генрі Торо одного разу вирішив провести невеличкий експеримент – і на 2 роки покинув цивілізацію. Чоловік оселився у будиночку біля ставка і весь цей час провів наодинці з собою та природою. Він ремонтував свою хатину, ловив рибу, просто спостерігав за змінами у природі. Свій незвичайний досвід відлюдника автор і описав у цій книзі. Навіть якщо ви не прихильник такого "відпочинку", його міркування будуть корисними для кожного.