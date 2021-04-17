Вы не должны сидеть и ждать музу, когда нужно выдать новую идею. Креативность, как и любой навык, каждый может развить самостоятельно. Для этого только нужно знать простые техники и применять их в своей повседневной жизни.

Эксперт по креативности и автор книги "Рисовый штурм" Майкл Микалко точно знает, как развить в себе креативность. Тренируйте свой мозг ежедневно с 6 эффективными способами, которые он предлагает в своей книге. Это под силу каждому!

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1. Создайте банк идей

В первую очередь на генерирование новых идей вас может вдохновлять успех других людей. Создайте специальный контейнер – коробочку в комнате или папку на компьютере – и вносите туда все, что кажется вам креативным. Это могут быть:

оригинальные визитки знакомых

плакаты

предметы необычной формы

цитаты, которые запали в душу.

Эти вещи могут натолкнуть вас на создание чего-то нового.

2. Записывайте все идеи

Заведите специальный блокнот, носите его с собой и записывайте туда любые, даже самые безумные идеи, которые придут вам в голову. При этом ваша креативность будет проявляться только тогда, когда вы будете создавать ассоциации. Связывайте свои идеи, выдумывайте самые нереальные вещи – рано или поздно вы дойдете до рационального зерна.

Записывайте все идеи, которые приходят в голову / Фото Unsplash

3. Пробуйте новое

Спонтанность и новые эмоции – лучший способ развить креативность. Постоянно пробуйте что-то новое: пойдите на работу другой дорогой, купите новый парфюм, согласитесь на спонтанную поездку, запишите на театральные курсы или попробуйте новый рецепт. Все это стимулирует наш мозг постоянно работать и не расслабляться.

Постоянно пробуйте что-то новое / Фото Pexels

4. Метод Дали

Сальвадор Дали пользовался интересным способом, когда хотел придумать что-то новое. Он садился в кресло с железной ложкой в ​​руках, а рядом ставил железную тарелку. Когда он начинал засыпать, то выпускал ложку из рук, она громко билась об тарелку и он просыпался. Именно в этом состоянии между сном и реальностью ему и приходили в голову самые креативные идеи.

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5. Методы свободного рисования

А Леонардо да Винчи имел свой метод пробудить креативность. Он садился за стол и начинал хаотично рисовать на бумаге линии, каракули, фигуры и т.п., не задумываясь над формой и содержанием. Закончив, он вглядывался в "картину", которая получилась, и пытался увидеть там отдельные предметы, людей или целые сюжеты.

Попробуйте метод свободного рисования / Фото Pexels

6. Техника SCAMPER

Это ряд вопросов, которые помогут вам совершенно по-новому посмотреть на привычные вещи, усовершенствовать или и придумать что-то совершенно новое.