Наречена одягла особливе весільне плаття, на якому "засвітила" свій несподіваний секрет. Багато людей були шоковані такою цікавинкою від молодої дівчини.

Фотографії нареченої у весільній сукні стали вірусними у соціальній мережі Facebook. Жінка здивувала багатьох коментаторів своїм незвичним татуюванням, яке взагалі складно уявити.

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Весільне плаття вдало підкреслило цікаве татуювання, "набите" на грудях нареченої. Воно схоже на два смайлики, які "з’єднуються" своєрідним ремінцем за плечами жінки. Ця композиція виглядає справді незвично, але оригінально!

Цікаве татуювання нареченої / Фото Facebook

Користувачі Facebook були здивовані від такого несподіваного татуювання. Вони залишили багато неоднозначних коментарів щодо такого боді-арту.

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"Я не впевнений, що коли-небудь хотів побачити дівчину голою через зовсім несексуальні причини".

"Мені потрібно побачити татуювання повністю. Невже її груди – це просто жовтий смайлик?"

"Чесно кажучи, я просто хотів би знати, як повністю виглядає татуювання".

"Той, хто зробив їй таке татуювання, не має права працювати у цій сфері".

Татуювання схоже на смайлик / Фото Facebook

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Утім, багато коментаторів переконані, що це абсолютно нормально. Адже дівчина сама вирішує, що робити зі своїм тілом. І ніхто не має права її через це ображати.