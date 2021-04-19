Кмітлива наречена із британського Лідса зекономила вже понад 7 тисяч доларів за рік, переважно купуючи акційні товари у супермаркеті. Зайві гроші вона відкладає на весілля своє мрії.

До того, як 37-річна Клер Грівз почала шукати акційні товари у магазинах, вона щотижня витрачала понад 270 доларів на харчування для своєї сім’ї – хлопця Ніка та дітей Софії і Фреї. Зараз ця сума зменшилася на більш ніж половину – до 126 доларів! А зекономлені гроші йдуть на те, щоб організувати весілля із бойфрендом.

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Нік і Клер / Фото Caters

Одного вечора після того, як вклала дітей спати, я пішла в супермаркет, щоб купити їжу. Саме тоді зауважила багато продуктів із жовтою етикеткою (акційна пропозиція – Life 24) і почала шукати різні вигідні варіанти. Я зрозуміла, що багато економлю, – розповідає Клер.

Жінка раз в тиждень ходить у звичайний продуктовий магазин, де купує свіжі продукти за стандартними цінами. Після цього вона час від часу відвідує різні супермаркети, щоб придбати акційну їжу.

Такий підхід допоміг парі зекономити 7200 доларів, які відклали на організацію весілля. Вони вже внесли завдаток за заклад, а решта суми піде на плаття, прикраси, квіти та інші важливі речі.

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Які товари жінка купує по акції / Фото Caters

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Жінка розуміє, що в пошуку різноманітних акцій можна придбати те, що взагалі не пригодиться. Однак Клер має одне важливе правило, яке вона ніколи не забуває.

"Одна з моїх основних порад щодо економії на їжі – це пам’ятати, які продукти ви вже маєте вдома. Немає потреби купляти їжу просто через те, що вона на акції. Якщо ви потім не з’їсте її і викинете – це неправильно", – пояснює Клер.