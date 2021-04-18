Раритетні плаття, які були популярними 100, 200 і навіть 300 років тому, зараз можна знайти хіба що у музеях чи приватних колекціях. Та є люди, які намагаються відтворити цю красу сьогодні.

Крістін Міллар – лікар-анестезіолог, яка поєднує свою роботу із дуже цікавим хобі. Жінка надихається модою минулих століть та створює унікальні раритетні плаття, які справді вражають.

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Крістін Міллар / Фото Instagram sewstine

Ось одна з перших робіт талановитої жінки. Це жовте плаття, натхненне модою XVIII століття.

Фото Instagram sewstine

Крістін вважає, що таке хобі допомагає їй відволіктися від основної роботи, адже так можна просто вигоріти.

Тобі доводиться допомагати людям і рятувати багато життів. Та водночас ти бачиш смерть та страждання. Це потрібно чимось компенсовувати. Мистецтво і створення чогось нового допомагають мені сфокусувати емоції на чомусь іншому, окрім роботи, – розповідає Крістін Міллар.

Фото Instagram sewstine

Фото Instagram sewstine

Під час роботи вона намагається відтворити усі деталі та нюанси, щоб сукня виглядала справді автентично.

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Фото Instagram sewstine

Приклади своїх робіт Крістін публікує в інстаграмі. За нею стежать вже понад 110 тисяч підписників.