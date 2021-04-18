Раритетные платья, которые были популярны 100, 200 и даже 300 лет назад, сейчас можно найти разве что в музеях или частных коллекциях. Но есть люди, которые пытаются воссоздать эту красоту сегодня.

Кристин Миллар – врач-анестезиолог, которая совмещает свою работу с очень интересным хобби. Женщина вдохновляется модой прошлых веков и создает уникальные раритетные платья, которые действительно впечатляют.

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Кристин Миллар / Фото Instagram sewstine

Вот одна из первых работ талантливой женщины. Это желтое платье, вдохновенное модой XVIII века.

Фото Instagram sewstine

Кристин считает, что такое хобби помогает ей отвлечься от основной работы, ведь так можно просто выгореть.

Тебе приходится помогать многим людям и спасать жизни. И одновременно ты видишь смерть и страдания. Это нужно чем-то компенсировать. Искусство и создание чего-то нового помогают мне сфокусировать эмоции на чем-то другом, кроме работы, – рассказывает Кристин Миллар.

Фото Instagram sewstine

Фото Instagram sewstine

Во время работы она пытается воспроизвести все детали и нюансы, чтобы платье выглядело действительно аутентично.

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Фото Instagram sewstine

Примеры своих работ Кристин публикует в инстаграме. За ней следят уже более 110 тысяч подписчиков.

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