Визажистка стала знаменита благодаря невероятным перевоплощением в знаменитостей. Ей по силам стать Леди Гагой, Джонни Деппом или Джоном Траволтой - девушку не узнают друзья и даже Face ID на собственном телефоне!

Британская визажистка по имени Лисс уже 6 лет профессионально занимается макияжем, но только недавно превратила это в настоящее искусство. Во время локдауна девушке было так скучно, что она решилась на эксперименты – и пользователи сети оценили ее перевоплощения, ведь на ее странице в инстаграме уже более 25 тысяч подписчиков.

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Перед тем, как начать гримироваться, Лисс детально изучает не одно фото выбранной знаменитости – и только тогда приступает к работе. Один такой "звездный" макияж занимает у нее от 4 до 8 часов:

Это занимает несколько часов, но время летит незаметно, ведь мне так весело! И с самого начала я делала это только для развлечения, поэтому меня поразил такой отклик аудитории на мою работу,

– признается визажистка

С таким лицом ее не узнают даже друзья, но ей этого мало. Насколько действительно качественным вышел макияж, визажистка проверяет оригинальным способом: "Я знаю, что хорошо сделала работу, когда телефон не узнает мое лицо и разблокировка не срабатывает".

Одна из любимых работ самой Лисс – это перевоплощение в Дэвида Боуи. Сейчас в комментариях к своим фото она получает множество предложений от поклонников перевоплотиться в ту или иную звезду. Поэтому девушка даже не собирается останавливаться, а стремится и дальше совершенствовать свои навыки.