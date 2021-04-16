Очень высокая мода: 15 случаев, когда модельеры перестарались с образом и насмешили всех
Не каждый способен познать свой высокой моды. Ведь иногда модельеры создают настолько непонятные образы, что трудно понять, кто такое вообще сможет носить. Хоть и выглядит все очень интересно.
Источник:Instagram
Именно такие забавные луки публикуют на инстаграм-странице HintMag. На этих фотографиях вы точно увидите, что модельеры бывают еще теми хулиганами и просто невероятными фантазерами.
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