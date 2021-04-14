Каждая девушка желает, чтобы ее свадьба прошла на высшем уровне. И, конечно, важнейший элемент этого события - это прекрасная свадебное платье. Сегодня можно найти наряд на любой вкус. А как выглядели наши бабушки в свой самый важный день?

Никакие природные или экономические неурядицы не препятствовали влюбленным, которые хотели пожениться и соединить свои судьбы навсегда. Пользователи соцсетей делятся старыми свадебными фото своих бабушек и дедушек разных времен. Предлагаем насладиться подборкой таких фотографий – некоторые образы вполне можно повторить и сегодня. Читайте также: Тогда – сейчас: женщина повторяет старые снимки из прошлого – интересные фото 1. Как будто фотография из дорогого салона свадебных платьев Фото инстаграм @kristalwightmusic 2. "Моя бабушка в день своей свадьбы в 1953 году" Фото reddit @blahhhkaren 3. Какое роскошное шелковое платье! Фото инстаграм @ashpullen13 4. "Моя бабушка заявила, что будет жениться в розовом платье" Фото reddit @imaginemyflaws 5. "Если есть красивые ноги, то их нужно показывать" Фото инстаграм @luminaramaya 6. "Моя бабушка во всей красе в 50-х годах прошлого века" Фото reddit @Yummiiscrumboes 7. Платья в форме рыбьего хвостика популярны и сегодня Фото reddit @mayhem6 8. "Моя бабушка отпраздновала свадьбу в Мексике в 1966 году" Фото reddit @Redqueen76 13. Красивый образ на свадьбу можно составить и без белого платья Фото инстаграм @germaican_couple 14. Действительно королевское пышное платье Фото reddit @miserendino 16. Главный акцент на фото на стильном свадебном букете Фото инстаграм @practically_primrose_wedding 17. Традиционная одежда также выглядит очень по-праздничному Фото инстаграм @safutokaori 18. Еще несколько лет назад такие кружевные рукава также были на пике моды Фото инстаграм @krisgillentine К теме: 10 оригинальных фраз, чтобы признаться в любви 19. Модницам на заметку – фата в виде накидки с капюшоном Фото инстаграм @manonmht 20. Особый интерес здесь вызывает костюм жениха Фото инстаграм @rachelcalland