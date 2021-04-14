20 свадебных платьев из прошлого, которые вы бы захотели надеть и сегодня
Каждая девушка желает, чтобы ее свадьба прошла на высшем уровне. И, конечно, важнейший элемент этого события - это прекрасная свадебное платье. Сегодня можно найти наряд на любой вкус. А как выглядели наши бабушки в свой самый важный день?
Источник:likeyou
Никакие природные или экономические неурядицы не препятствовали влюбленным, которые хотели пожениться и соединить свои судьбы навсегда. Пользователи соцсетей делятся старыми свадебными фото своих бабушек и дедушек разных времен. Предлагаем насладиться подборкой таких фотографий – некоторые образы вполне можно повторить и сегодня.
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1. Как будто фотография из дорогого салона свадебных платьев
Фото инстаграм @kristalwightmusic
2. "Моя бабушка в день своей свадьбы в 1953 году"
Фото reddit @blahhhkaren
3. Какое роскошное шелковое платье!
Фото инстаграм @ashpullen13
4. "Моя бабушка заявила, что будет жениться в розовом платье"
Фото reddit @imaginemyflaws
5. "Если есть красивые ноги, то их нужно показывать"
Фото инстаграм @luminaramaya
6. "Моя бабушка во всей красе в 50-х годах прошлого века"
Фото reddit @Yummiiscrumboes
7. Платья в форме рыбьего хвостика популярны и сегодня
Фото reddit @mayhem6
8. "Моя бабушка отпраздновала свадьбу в Мексике в 1966 году"
Фото reddit @Redqueen76
13. Красивый образ на свадьбу можно составить и без белого платья
Фото инстаграм @germaican_couple
14. Действительно королевское пышное платье
Фото reddit @miserendino
16. Главный акцент на фото на стильном свадебном букете
Фото инстаграм @practically_primrose_wedding
17. Традиционная одежда также выглядит очень по-праздничному
Фото инстаграм @safutokaori
18. Еще несколько лет назад такие кружевные рукава также были на пике моды
Фото инстаграм @krisgillentine
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19. Модницам на заметку – фата в виде накидки с капюшоном
Фото инстаграм @manonmht
20. Особый интерес здесь вызывает костюм жениха
Фото инстаграм @rachelcalland
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