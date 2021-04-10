Ірина Вернінг – аргентинська фотографиня, яка дуже любить бавитися зі старими світлинами. Вона відтворює фотографії, зроблені 20, 30 чи навіть 40 років тому. І виглядає це справді магічно.

Свій проект пані Вернінг назвала "Назад у майбутнє". Тут різні чоловіки та жінки повторюють важливі для себе фото, які вони робили в далекому минулому.

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Панчо 1983 і 2010 / Фото Irina Werning

Маріта та Коту 1977 і 2010 / Фото Irina Werning

Сесіль 1987 і 2010 / Фото Irina Werning

Результат дійсно вражає. Оцініть, наскільки схожі між собою ці фотографії. Дуже часто герої мають майже ідентичний одяг. Хоч дістати його, ми переконані, було дійсно складно.

Ніко Мелла 1990 і 2010 / Фото Irina Werning

Ато 1992 і 2010 / Фото Irina Werning

Люсія 1956 і 2010 / Фото Irina Werning

Я люблю старі фотографії… Мені завжди було цікаво, як люди відчували б себе і виглядали, якби вони відтворили ці знімки сьогодні… В 2011 році я вирішила розпочати цей проект. І за допомогою камери запрошую людей повернутись назад у їхнє майбутнє, – розповідає фотографиня.

Батьки Ірини 1970 і 2010 / Фото Irina Werning

Інгрід 1987 і 2010 / Фото Irina Werning

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Енді 1967 і 2011 / Фото Irina Werning

Александра 1970 і 2011 / Фото Irina Werning

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Дієго 1970 і 2011 / Фото Irina Werning

Фер 1981 і 2011 / Фото Irina Werning

Сім’я Зурбано 1999 і 2011 / Фото Irina Werning