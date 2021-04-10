Тогда – сейчас: женщина повторяет старые снимки из прошлого – интересные фото
Ирина Вернинг – аргентинский фотограф, которая очень любит играться со старыми фотографиями. Она воспроизводит снимки, сделанные много лет назад. И выглядит это действительно магически.
Источник:Design You Trust
Свой проект госпожа Вернинг назвала "Назад в будущее". Здесь разные мужчины и женщины повторяют важные для себя фото, которые они делали в далеком прошлом
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Панчо 1983 и 2010 / Фото Irina Werning
Марита и Коту 1977 и 2010 / Фото Irina Werning
Сесиль 1987 и 2010 / Фото Irina Werning
Результат действительно впечатляет. Оцените, насколько похожи между собой эти фотографии. Очень часто герои имеют идентичную одежду. Хотя достать ее, мы убеждены, было действительно сложно.
Нико Мелла 1990 и 2010 / Фото Irina Werning
Ато 1992 и 2010 / Фото Irina Werning
Люсия 1956 и 2010 / Фото Irina Werning
Я люблю старые фотографии... Мне всегда было интересно, как люди чувствовали бы себя и выглядели, если бы они воссоздали эти снимки сегодня... В 2011 году я решила начать этот проект. И с помощью камеры приглашаю людей вернуться обратно в их будущее, – рассказывает фотограф.
Родители Ирины 1970 и 2010 / Фото Irina Werning
Ингрид 1987 и 2010 / Фото Irina Werning
Энди 1967 и 2011 / Фото Irina Werning
Александра 1970 и 2011 / Фото Irina Werning
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Діиего 1970 и 2011 / Фото Irina Werning
Фер 1981 и 2011 / Фото Irina Werning
Семья Зурбано 1999 и 2011 / Фото Irina Werning
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