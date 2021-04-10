Ирина Вернинг – аргентинский фотограф, которая очень любит играться со старыми фотографиями. Она воспроизводит снимки, сделанные много лет назад. И выглядит это действительно магически.

Свой проект госпожа Вернинг назвала "Назад в будущее". Здесь разные мужчины и женщины повторяют важные для себя фото, которые они делали в далеком прошлом

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Панчо 1983 и 2010 / Фото Irina Werning

Марита и Коту 1977 и 2010 / Фото Irina Werning

Сесиль 1987 и 2010 / Фото Irina Werning

Результат действительно впечатляет. Оцените, насколько похожи между собой эти фотографии. Очень часто герои имеют идентичную одежду. Хотя достать ее, мы убеждены, было действительно сложно.

Нико Мелла 1990 и 2010 / Фото Irina Werning

Ато 1992 и 2010 / Фото Irina Werning

Люсия 1956 и 2010 / Фото Irina Werning

Я люблю старые фотографии... Мне всегда было интересно, как люди чувствовали бы себя и выглядели, если бы они воссоздали эти снимки сегодня... В 2011 году я решила начать этот проект. И с помощью камеры приглашаю людей вернуться обратно в их будущее, – рассказывает фотограф.

Родители Ирины 1970 и 2010 / Фото Irina Werning

Ингрид 1987 и 2010 / Фото Irina Werning

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Энди 1967 и 2011 / Фото Irina Werning

Александра 1970 и 2011 / Фото Irina Werning

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Діиего 1970 и 2011 / Фото Irina Werning

Фер 1981 и 2011 / Фото Irina Werning

Семья Зурбано 1999 и 2011 / Фото Irina Werning