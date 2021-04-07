Нигерийский дизайнер Афолаби поделился необычным случаем на фотосессии. Профессиональная модель опаздывала на съемку, когда команда заметила молодого бездомного, который спал под мостом. Они сделали ему предложение, от которого тот не смог отказаться.

Афолаби предложил ему попробовали себя в качестве модели. Парень назвался Али и с радостью ухватился за такую ​​возможность. Результатами фотосессии дизайнер поделился на своей странице в Твиттере.

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Еще недавно парень просто спал на камнях под мостом вместе со своими друзьями, а уже через полчаса его жизнь полностью изменится. Никто и не думал, что снимки получатся настолько замечательными, будто Али всю жизнь этим занимался.

I just meet with Ali right now and we are having a good chat about his pictures and the love he’s getting . So excited for the things that are to come for him . It’s a blessing . pic.twitter.com/l50GIquk0U — AL (@afolabi_lagos) April 2, 2021

Его одели в дизайнерский зеленый костюм и черную водолазку – и обычный бездомный вдруг превратился в профессиональную модель. Одежда очень удачно подчеркнула его внешность, а сам Али легко и непринужденно позировал для фотографа.

Как происходила съемка​ / Фото @afolabi_lagos

Результаты фотосессии / Фото @afolabi_lagos

Афолаби опубликовал видео бэкстейдж и признался, что его сильно впечатлила внешность Али. Он считает, что у парня большое будущее.

Мне кажется, что Али рожден для этого. Его позирование, телосложение и оттенок кожи просто идеальный,

– рассказывает дизайнер

Ali is born for this. Look at his face and pose . Everything came easy with him today. I made the outfit also pic.twitter.com/K5QSzqAVio — AL (@afolabi_lagos) April 1, 2021

В комментариях читатели дизайнера также в восторге от яркой внешности Али и его необычной истории:

"Вау, он потрясающий"

"Ему даже не нужно практиковаться"

"Его кожа такая красивая"

"Я надеюсь, что этот случай даст ему шанс изменить жизнь"

"Он выглядит так, будто только что сошел с подиума"

Впоследствии парень в качестве начинающей модели создал собственную страницу в инстаграме и опубликовал эти фото на вновь странице в Твиттере с подписью: "Меня зовут Али, и я рожден быть великим"