Нью-Йоркский фотограф доказывает, что звездой может стать любой из нас. Он спускается в метро, ​​чтобы сделать из случайных незнакомцев настоящих моделей. Кое-кто и не догадывается, как прекрасно он может выглядеть на фото.

Андреас Веррос днем ​​работает финансовым адвокатом, а вечером спускается в метро и превращается в фотографа. Он создает несколько интересных фотопроектов, один из которых – streetstyle-фото, главными героями которых являются обычные люди. Они и подумать не могли, выходя из дома, что сегодня станут настоящими моделями.и.

Читайте также: Что это было: 15 удивительных семейных фотографий, которые поднимут вам настроение

Результаты своей работы он показывает в соцсети, и поклонников ему хватает: в инстаграме у него 160 тысяч подписчиков, а в тиктоке – более миллиона! Он показывает, как люди выглядят в обычной жизни, а как их видит он, через объектив фотоаппарата.

Андреас тратит на работу всего 15 минут и фотографирует прохожих как есть, без специального макияжа и причесок. Хоть иногда приходится по несколько часов гулять по платформам среди толпы в поисках нужного человека, но результат того стоит. Он признается, что это придает ему острых ощущений:

Срабатывает фактор неожиданности, ты никогда не знаешь, что произойдет. Это очень волнительно,

– говорит фотограф

Прохожим даже не приходится переодеваться, ведь Андреас выискивает самых стильных пассажиров подземки. Его интересуют только те, кто действительно выделяется среди толпы и приложил для этого усилия:

Я ищу тех, кто оделся, чтобы произвести впечатление. Даже во время пандемии вы все равно найдете людей с какой-то крутой курткой, футболкой или оригинальными брюками,

– рассказывает фотограф

Хотя некоторые люди отказываются фотографироваться, однако большинство не против увековечить свои образы на снимках профессионального фотографа и с радостью соглашаются на его предложение. Иногда он сам дополняет их образы вещами брендов, с которыми он сотрудничает. Это может быть яркая шляпа, браслеты и даже худи.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Все фото: @mrnycsubway.