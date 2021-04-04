Что это было: 15 удивительных семейных фотографий, которые поднимут вам настроение
Семейные фотоальбомы – это настоящая ящик Пандоры. Именно там хранятся столько неожиданных и забавных фотографий, с которых можно смеяться часами. Главное, чтобы их никто не видел.
Источник:Reddit
Обычно мало кто обнародует такие забавные фотографии. Но эти ребята решили поделиться своими довольно неловкими, но действительно смешными снимками с пользователями Reddit. И это просто замечательно – ведь здесь реальные шедевры, которые точно вас порадуют.
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"Я (слева) хотела замаскироваться и раствориться в толпе"
Фото Reddit 95mooses
"Школа ... Это было интересное время"
Фото Reddit mikehaawk
"Как позировать на дереве с велосипедом двоюродного брата и пытаться выглядеть спокойно"
Фото Reddit mistermajik2000
Настоящая мультизадачность
Фото Reddit aliwalisaurus
Будто фильм ужасов
Фото Reddit curioushypnokitten
Очень важная леди
Фото Reddit olive007
"Конец 70-х. Понятия не имею, о чем я думал. Костюм сшил сам"
Фото Reddit xxSpeedsterxx
Это очень-очень странно!
Фото Reddit RipePetunia
"15 лет назад я участвовала в тематическом конкурсе к фильму "Ледниковый период"
Фото Reddit tortillachipdip
Просто фотография на школьный альбом
Фото Reddit T-Viking
"В том году я фотографировалась для школьного альбома, а мне перед тем вырвали 2 зуба"
Фото Reddit ErinCookie
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Забавно
Фото Reddit d-tich
"Фальшивые усы, косая челка и салон видеопроката"
Фото Reddit Christinedrink
Атмосферно!
Фото Reddit Odyssian
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