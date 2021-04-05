Нью-Йоркський фотограф доводить, що зіркою може стати будь-хто з нас. Він спускається у метро, щоб зробити з випадкових незнайомців справжніх моделей. Дехто й не здогадується, як чудово він може виглядати на фото.

Андреас Веррос вдень працює фінансовим адвокатом, а ввечері спускається до метро та перетворюється на фотографа. Він створює кілька цікавих фотопроєктів, один з яких – streetstyle-фото, головними героями яких є звичайні люди. Вони й подумати не могли, виходячи з дому, що сьогодні стануть справжніми моделями.

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Результати своєї роботи він викладає у соцмережі, і прихильників йому не забракло: в інстаграмі у нього 160 тисяч підписників, а у тіктоці – понад мільйон! Він показує, як люди виглядають у звичайному житті, а як їх бачить він, через об'єктив фотоапарату.

Андреас витрачає на роботу всього 15 хвилин і фотографує перехожих як є, без спеціального макіяжу і зачісок. Хоч часом доводиться лише по кілька годин гуляти по платформах серед натовпу у пошуках потрібної людини, але результат того вартий. Він зізнається, що це додає йому гострих відчуттів:

Спрацьовує фактор несподіванки, ти ніколи не знаєш, що станеться. Це дуже хвилююче,

– каже фотограф

Перехожим навіть не доводиться переодягатись, адже Андреас вишуковує найстильніших пасажирів підземки. Його цікавлять лише ті, хто справді виділяється серед натовпу і доклав для цього зусилля:

Я шукаю тих, хто одягнувся, щоб справити враження. Навіть у під час пандемії ви все одно знайдете людей з якоюсь крутою курткою, футболкою чи оригінальними штанами,

– розповідає фотограф

Хоча деякі люди й відмовляються фотографуватись, проте більшість не проти увіковічити свої образи на світлинах професійного фотографа і з радістю погоджуються на його пропозицію. Інколи він сам доповнює їх образи речами брендів, з якими він співпрацює. Це може бути яскравий капелюх, браслети чи навіть худі.

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Усі фото: @mrnycsubway.