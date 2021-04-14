Кожна дівчина бажає, щоб її весілля пройшло на найвищому рівні. І, звісно, найважливіший елемент цієї події - це прекрасна весільна сукня. Сьогодні можна знайти наряд на будь-який смак. А як виглядали наші бабусі у свій найважливіший день?

Ніякі природні чи економічні негаразди не ставали на заваді коханим, які хотіли одружитися та поєднати свої долі назавжди. Користувачі соцмереж діляться старими весільними фото своїх бабусь та дідусів різних часів. Пропонуємо насолодитися добіркою таких світлин – деякі образи цілком можна повторити й сьогодні. Читайте також: Тоді – зараз: жінка відтворює старі фотографії із минулого – цікаві світлини 1. Ніби світлина з дорогого салону весільних суконь Фото інстаграм @kristalwightmusic 2. "Моя бабуся у день свого весілля у 1953 році" Фото reddit @blahhhkaren 3. Яка розкішна шовкова сукня! Фото інстаграм @ashpullen13 4. "Моя бабуся заявила, що буде одружуватись у рожевій сукні" Фото reddit @imaginemyflaws 5. "Якщо є красиві ноги, то їх потрібно показувати" Фото інстаграм @luminaramaya 6. "Моя бабуся у всій красі у 50-х роках минулого століття" Фото reddit @Yummiiscrumboes 7. Сукні у формі риб'ячого хвостика популярні й сьогодні Фото reddit @mayhem6 8. "Моя бабуся відсвяткувала весілля у Мексиці у 1966 році" Фото reddit @Redqueen76 13. Красивий образ на весілля можна скласти й без білої сукні Фото інстаграм @germaican_couple 14. Дійсно королівська пишна сукня Фото reddit @miserendino 16. Головний акцент у фото на стильному весільному букеті Фото інстаграм @practically_primrose_wedding 17. Традиційний одяг також виглядає дуже по-святковому Фото інстаграм @safutokaori 18. Ще кілька років тому такі мереживні рукави також були на піку моди Фото інстаграм @krisgillentine До теми: 10 оригінальних фраз, щоб зізнатись у коханні 19. Модницям на замітку – фата у вигляді накидки з капюшоном Фото інстаграм @manonmht 20. Особливе зацікавлення тут викликає костюм нареченого Фото інстаграм @rachelcalland