Лучшее, что вы можете сделать для любимого человека - это показать, как сильно вы его любите. Однако в длительных отношениях обычное "Я тебя люблю" теряет свою силу, становится почти ежедневной привычкой.

Предлагаем проявить креатив и подобрать что-то лучше, чем повседневные слова, которые вы говорите друг другу перед работой или перед сном. Вот 10 фраз, которые легко заменят "Я тебя люблю", но совсем не хуже смогут выразить все ваши чувства.

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"Я тобой горжусь"

Каждому важно знать, что его родные поддерживают его, а все, что он делает, имеет для кого-то большое значение. Этими словами вы даете любимому понять, что искренне цените его успехи.

"Ты вдохновляешь меня"

Покажите любимому, как каждая ваша встреча заставляет вас летать на крыльях, поднимает настроение и заставляет меняться к лучшему. Любой может сказать "Ты мне нравишься", и только немногих людей мы действительно вдохновляет.

Дайте любимому понять, что он вас вдохновляет / Фото Pexels

"С каждым днем ​​люблю тебя все больше"

В долгих отношениях партнеры думают, что они слишком изменились, что возраст пошел им не на пользу, что они уже не так активны как раньше и т.д. Этими словами вы даете партнеру понять, что со временем ваша любовь только растет, а все изменения были только к лучшему.

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"Береги себя"

В этих простых словах скрыта огромная забота о своем любимом. Скажите ему это, когда будете прощаться, и он увидит, что вы действительно его цените, волнуетесь за него и хотите для него только лучшего.

"Я так люблю каждый сантиметр твоего тела"

Если вы уже встречаетесь с этим человеком, очевидно, что вам нравится он весь, включая его тело. Однако как часто вы об этом говорите? Говорите ему это регулярно, показывайте, что он желанный, и вы восхищаетесь им.

Покажите, что вы в восторге от него / Фото Unsplash

"Я сделаю это, иди отдыхай"

Действия – одна из форм показать свою любовь. Позаботьтесь о любимом и возьмите на себя то, что он ненавидит делать: записываться самому в поликлинику, мыть посуду или развешивать вещи. У вас могут быть обязанности по дому, однако давайте друг другу иногда возможность не делать этих вещей.

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"Ты всегда заставляешь меня смеяться"

Чувство юмора и общие шутки – это то, что может удержать очень прочную связь между людьми. Вспомните, как в начале отношений вы смеялись со всех, даже глупых шуток любимого. Признайтесь ему, что несмотря на быт, его слова до сих пор могут вас рассмешить и поднять настроение.

"Я буду рядом с тобой, что бы ни случилось"

В отношениях мы все стремимся чувствовать поддержку, и хотим знать, что на партнера можно полагаться. Это важные слова, которые дают вашему любимому понять, что вам действительно можно доверять, даже в худших ситуациях.

Признавайтесь в любви особыми словами / Фото Unsplash

"Я приготовила твой любимый ..."

Проявите свою любовь через любимое блюдо любимого на ужин, завтрак в постель или романтический пикник. Ему будет приятно знать, что вы всегда помните о его предпочтениях.

"Как ты себя чувствуешь?"

Признайтесь, иногда людям важно услышать простые, но такие важные слова. Они хотят знать, что ими интересуются, что кто-то заметил изменения в их настроении. После этих слов партнер поймет, что он вам до сих пор не безразличен.