Вокруг столько негатива, что кажется, будто в мире не происходит ничего хорошего. Но это совсем не так. Позитива значительно больше, просто мы все не всегда его замечаем.

Мы подготовили для вас 10+ трогательных фотоисторий, которые зарядят хорошим настроением и позитивом на все выходные. Давайте дарить добро и улыбку друг другу! Интересно Не отличишь от фото: художник рисует реалистичные портреты обычной ручкой Этот 4-летний мальчик за всю свою жизнь успел дважды побороть лейкемию. На фотографии справа он впервые пошел в школу Фото Reddit Алопеция (облысение) не помешало 7-летней девочке удивить всех одноклассников в день необычных причесок, который праздновали в школе Фото Reddit "Сегодня моя прабабушка снова вышла замуж. Она сказала мне: "Я знаю, что я старая, но он помог мне снова почувствовать себя молодой" Фото Reddit "Когда в прошлом году начался локдаун, я был разочарован и двигался в неправильном направлении. Потратил год, чтобы восстановить свое здоровье, и перестал принимать антидепрессанты. Опять чувствую себя прекрасно!" Фото Reddit "Где-то 6 месяцев назад, именно в день рождения, моего котика сбила машина. Сейчас я в процессе переезда, чтобы начать все сначала. Мне было очень грустно, потому что я знала, что ему понравилось бы новое место. Нашла один из его усиков на полу... Он все еще здесь" Фото Reddit "Моей слепой сестре уже 18 лет. И это первый раз, когда ей предложили специальное меню в ресторане" Фото Reddit Этот парень устал от бездействия специальных служб и пошел самостоятельно латать ямы на дороге Фото Reddit Парикмахер и его постоянный клиент, которые повторяли этот фото через десятилетия Фото Reddit Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO "У моего брата синдром Дауна. Ранее он любил держать детей на руках, но сейчас мало кто позволяет ему это делать. Сегодня мы с женой дали брату подержать нашу кроху. И вот его взгляд... Я чуть не заплакал" Фото Reddit "Родители сказали моей младшей сестре, что не позволят ей перекрасить волосы, пока она не найдет того, кто сделает это вместе с ней... Угадайте, у кого теперь фиолетовые волосы?" Фото Reddit ​Интересно Что это было: 15 удивительных семейных фотографий, которые поднимут вам настроение "3 года, как я избавился от зависимости. Я посвятил свою жизнь, чтобы помочь тем, кто до сих пор от нее страдает. Для меня это настоящий ключ к свободе" Фото Reddit