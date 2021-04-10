10 позитивных историй со всего мира, которые тронут каждого: фото
Вокруг столько негатива, что кажется, будто в мире не происходит ничего хорошего. Но это совсем не так. Позитива значительно больше, просто мы все не всегда его замечаем.
Источник:Reddit
Мы подготовили для вас 10+ трогательных фотоисторий, которые зарядят хорошим настроением и позитивом на все выходные. Давайте дарить добро и улыбку друг другу!
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Алопеция (облысение) не помешало 7-летней девочке удивить всех одноклассников в день необычных причесок, который праздновали в школе
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"Сегодня моя прабабушка снова вышла замуж. Она сказала мне: "Я знаю, что я старая, но он помог мне снова почувствовать себя молодой"
Фото Reddit
"Когда в прошлом году начался локдаун, я был разочарован и двигался в неправильном направлении. Потратил год, чтобы восстановить свое здоровье, и перестал принимать антидепрессанты. Опять чувствую себя прекрасно!"
Фото Reddit
"Где-то 6 месяцев назад, именно в день рождения, моего котика сбила машина. Сейчас я в процессе переезда, чтобы начать все сначала. Мне было очень грустно, потому что я знала, что ему понравилось бы новое место. Нашла один из его усиков на полу... Он все еще здесь"
Фото Reddit
"Моей слепой сестре уже 18 лет. И это первый раз, когда ей предложили специальное меню в ресторане"
Фото Reddit
Этот парень устал от бездействия специальных служб и пошел самостоятельно латать ямы на дороге
Фото Reddit
Парикмахер и его постоянный клиент, которые повторяли этот фото через десятилетия
Фото Reddit
"У моего брата синдром Дауна. Ранее он любил держать детей на руках, но сейчас мало кто позволяет ему это делать. Сегодня мы с женой дали брату подержать нашу кроху. И вот его взгляд... Я чуть не заплакал"
Фото Reddit
"Родители сказали моей младшей сестре, что не позволят ей перекрасить волосы, пока она не найдет того, кто сделает это вместе с ней... Угадайте, у кого теперь фиолетовые волосы?"
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"3 года, как я избавился от зависимости. Я посвятил свою жизнь, чтобы помочь тем, кто до сих пор от нее страдает. Для меня это настоящий ключ к свободе"
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