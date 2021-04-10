10 зворушливих історій з усього світу, які розчулять кожного: фото
Навколо стільки негативу, що здається, ніби у світі не відбувається нічого доброго. Та це зовсім не так. Позитиву значно більше, просто ми всі не завжди його зауважуємо.
Джерело:Reddit
Ми підготували для вас 10+ зворушливих фотоісторій, які зарядять хорошим настроєм та позитивом на усі вихідні. Давайте дарувати добро та усмішку один одному!
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Цей 4-річний хлопчик за усе своє життя встиг двічі побороти лейкемію. На фотографії справа він вперше пішов до школи
Фото Reddit
Алопеція (облисіння) не завадила 7-річній дівчинці здивувати усіх однокласників в день незвичних зачісок, який святкували у школі
Фото Reddit
"Сьогодні моя прабабця знову вийшла заміж. Вона сказала мені: "Я знаю, що я стара, але він допоміг мені знову відчути себе молодою"
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"Коли в минулому році почався локдаун, я був розчарований і рухався у неправильному напрямку. Витратив рік, щоб відновити своє здоров’я, і перестав приймати антидепресанти. Знову почуваю себе прекрасно!"
Фото Reddit
"Десь 6 місяців тому, саме в день народження, мого котика збила машина. Зараз я в процесі переїзду, щоб почати все спочатку. Мені було дуже сумно, бо я знала, що йому сподобалося б нове місце. Знайшла один з його вусиків на підлозі… Він все ще тут"
Фото Reddit
"Моїй сліпій сестрі вже 18 років. І це вперше, коли їй запропонували спеціальне меню в ресторані"
Фото Reddit
Цей хлопець втомився через бездіяльність спеціальних служб і пішов самотужки латати ями на дорозі
Фото Reddit
Перукар і його постійний клієнт, які повторювали це фото через десятиліття
Фото Reddit
"В мого брата синдром Дауна. Раніше він любив тримати дітей на руках, але зараз мало хто дозволяє йому це робити. Сьогодні ми з дружиною дали братові потримати нашу крихітку. І ось його погляд… Я ледь не заплакав"
Фото Reddit
"Батьки сказали моїй молодшій сестрі, що не дозволять їй помалювати волосся, доки вона не знайде того, хто зробить це разом із нею… Вгадайте, в кого тепер фіолетове волосся?"
Фото Reddit
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"3 роки, як я позбувся залежності. Я присвятив своє життя, щоб допомагати тим, хто досі від неї страждає. Для мене це справжній ключ до свободи"
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