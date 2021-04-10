Ни одна история любви не обходится без ссор - это типично для любой пары. Однако все же хочется всегда быть начеку, чтобы минимизировать конфликты и уметь их решать.

Узнайте о 7 распространенных причинах, которые приводят к конфликтам в парах и способах их предупредить. В следующий раз вы не будете тратить время на эмоциональные ссоры и обиды, а обсудите все проблемные моменты "на берегу".

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Финансовые вопросы

Общий бюджет или отдельный, экономить или тратить больше, кто за кого платит... Эти вопросы часто беспокоят партнеров и приводят к недоразумениям. Один партнер упрекает другого за расточительность, другой – жалуется на жадность и тому подобное.

Пары часто конфликтуют из-за финансовых вопросов / Фото Freepik

Что делать:

В этом случае лучше спокойно сесть за стол переговоров и четко очертить свою позицию, выслушать партнера и выбрать комфортный для вас обоих вариант семейного бюджета. Посчитайте все расходы, определите, сколько точно можно отдать на конкретную категорию товаров, где будут хранить средства – и в дальнейшем у вас уже не будет неприятных неожиданностей.

Домашние обязанности

Вы оба целыми днями работаете, а после работы вас раздражают разбросанные вещи, тогда как любимый ждет от вас полноценного ужина. Это также одна из самых распространенных причин для обид, которые могут накапливаться годами. А выливаются они потом в ссору из-за грязной обуви, которая стала последней каплей.

Распределите домашние обязанности / Фото Pexels

Что делать

Во многих семьях до сих пор считают, что домашняя работа – это дело женское. Чтобы такой ситуации не было, стоит еще до совместной жизни распределить, кто будет мыть посуду, стирать вещи, вытирать пыль и тому подобное. При этом один из партнеров не должен просто "помогать" другому, а полноценно участвовать в домашней работе. Ведь вы живете в доме вдвоем, не так ли?

Интимные вопросы

У каждого человека свои потребности в сексе: кому-то достаточно один раз в месяц, другому нужно ежедневно, кто-то любит эксперименты, для других это недопустимо. Когда партнеры не знают потребностей и предпочтений друг друга, а тема секса для них – табу, то это неизбежно приводит к дискомфорту и недовольству.

Открыто обсуждайте интимные вопросы / Фото Unsplash

Что делать:

Важно научиться открыто говорить о сексе, только так можно найти точки соприкосновения. Не бойтесь говорить, если вам что-то не нравится, быть откровенными в своих фантазиях, предлагайте друг другу что-то новое. Только так ваша интимная жизнь будет наслаждением, а не поводом для ссор.

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Разные темпераменты

Вы – открытый и общительный человек, которому жизненно необходима компания и новые впечатления. Ваш парень же лучше проведет вечер в компании сериала, а после встречи с друзьями ему необходимо несколько часов одиночества. Это также может приводить к недоразумениям.

Ищите компромиссы, как хорошо проводить время вместе / Фото Pexels

Что делать:

Вопрос решают только компромиссы. Показывайте, что вы цените желания друг друга: давайте своему любимому желаемые часа тишины в одиночестве, а он вместо этого может попробовать раз в несколько неделю составлять вам компанию во время похода в кино.

Взгляды на верность

Признаемся, кто-то считает, что лайк под фото красивой девушки – это уже измена, а для кого-то – даже секс с другим человеком не повод расходиться. Различные взгляды на понятие измены и верности также часто становятся причинами ссор в самые неожиданные моменты.

У каждого человека свои взгляды на верность / Фото Pexels

Что делать:

Это одна из тех вещей, которые действительно лучше четко выяснить до совместной жизни и замужества. И если вы действительно хотите быть вместе, то стоит идти на компромиссы и принимать жизненные принципы вашего партнера, чтобы не сделать ему больно опрометчивым поступком.

Попытки контролировать

Отношения могут быть настолько прочными, что со временем кто-то из партнеров начинает считать другого почти своей собственностью. Тогда начинаются попытки запретить с кем видеться, указать, что лучше одеть, проконтролировать, куда человек идет. И это не может не привести к конфликту.

Не позволяйте партнеру контролировать вас / Фото Freepik

Что делать

Вы чувствуете, что ваш партнер начинает играть роль вашего родителя? Попробуйте доступно ему объяснять мотивы своих поступков, объяснять, что вам это неприятно и твердо говорить "нет", если он продолжает контроль.

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Разные ценности

Определенные ценностные ориентиры – это базовые вещи, на которых строятся долгие и прочные отношения. Проблемы возникают тогда, когда партнеры пытаются ломать системы ценностей друг друга. Согласитесь, когда человек с явно консервативными взглядами начинает убеждать в своей правоте партнера, поддерживает ЛГБТ, то, скорее всего, одной эмоциональной ссорой здесь ничего не решить.

Все вопросы следует обсуждать спокойно / Фото Pexels

Что делать

Если этот человек вам действительно дорог, то вы будете толерантно относиться к тому, что для него важно. Доносить свое мнение вы будете постепенно, без лишнего напора. В том случае, когда ваши взгляды совершенно противоположные, то лучше мирно разойтись.