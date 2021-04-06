Остерегайтесь этих опасных ошибок, которые мы часто делаем неосознанно! Они могут очень быстро испортить отношения даже с лучшим другом или подружкой.

Интересно, но с годами почему-то все труднее находить новых друзей, а отношения со старыми друзьями и подружками понемногу угасают. Иногда потерять связь можно через одну небольшую ошибку. Вот 5 вещей, которые никогда нельзя допускать в дружбе, если вам важно общение с человеком.

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Не замалчивайте проблемы

Видимо, в идеальном мире люди не ссорятся и все время только и рассказывают анекдоты и радуются. Но у нас такого нет. Не забывайте, что конфликты между друзьями всегда случаются. И важно здесь не громче кричать, а правильно решать все проблемы.

Если негативная ситуация таки случилась – не держите всю обиду в себе. Со временем она будет только накапливаться и способна "взорваться" в самый неожиданный момент. Так ваша дружба может просто "погибнуть".

Поэтому не замалчивайте конфликтные моменты, а старайтесь сразу их обсуждать, чтобы разрешить ситуацию. Так ваши отношения с человеком станут лишь крепче. Ведь, что нас не убивает, то делает сильнее.

Дружба никогда не обходится без ссор. Но важно мириться вовремя / Фото Unsplash

Больше живого общения, а не виртуального

В одном из исследований социологи выяснили: для того, чтобы незнакомец стал приятелем, нужно около 50 часов живого общения. А чтобы все переросло в дружбу – до 200 часов. После этого дружбу нужно постоянно "питать" личным общением.

Понятно, что это достаточно условные цифры, и они не будут актуальны для всех ситуаций. Но исследование демонстрирует, что без живого общения завязать дружбу будет значительно труднее.

Лайки, комментарии и сообщения – это действительно круто. Но они никогда не заменят старой-доброй прогулки или уютной посиделки за бокалом вина.

Виртуальное общение никогда не заменит реального / Фото Unsplash

Старайтесь излишне не сплетничать

Разумеется, мы все люди, поэтому любим время от времени обсуждать других. Ученые даже считают, что это одна из тех привычек, которая помогла нашим предкам выжить на планете. И все же старайтесь как можно меньше сплетничать о близких людях. Представьте, если друзья начнут обсуждать вас за спиной. Неужели это будет приятно?

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Не зацикливайтесь только на себе

Понятно, что иногда нужно поделиться собственными проблемами. Но вам будет интересно общаться с человеком, который каждый раз рассказывает только о себе? Маловероятно. В отношениях следует выдерживать баланс: отдавать столько, сколько вы хотите получить взамен.

Никогда не зацикливайтесь только на себе / Фото Unsplash

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Не завидуйте

Зависть – очень коварное чувство, с которым нужно быть осторожным. Она все же может вдохновлять на перемены: мы видим успехи близких людей и хотим их повторить или даже перевыполнить. Но обычно она ужасно сказывается на дружеских отношениях: человек начинает ассоциироваться с негативом только потому, что он чего-то достиг. Что бы здесь не было – это ощущение нужно немедленно искоренять.