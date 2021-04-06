5 поширених помилок, які можуть зруйнувати вашу дружбу
Остерігайтеся цих небезпечних помилок, які ми часто робимо несвідомо! Вони можуть дуже швидко зіпсувати стосунки навіть із найкращим другом чи подружкою.
Джерело:24 канал
Цікаво, але з роками чомусь все важче знаходити нових друзів, а стосунки зі старими приятелями та подружками потроху згасають. Інколи втратити зв’язок можна через одну невелику помилку. Ось 5 речей, які ніколи не можна допускати у дружбі, якщо вам важливе спілкування з людиною.
Цікаво Фотограф шукає моделей просто у метро: круті фото для звичайних перехожих
Не замовчуйте проблеми
Мабуть, в ідеальному світі люди не сваряться і весь час тільки й розповідають анекдоти та тішаться. Але в нас такого немає. Не забувайте, що конфлікти між друзями завжди трапляються. І важливо тут не якнайголосніше кричати, а правильно вирішувати всі проблеми.
Якщо негативна ситуація таки трапилася – не тримайте всю образу в собі. З часом вона тільки накопичуватиметься і здатна "вибухнути" у найнесподіваніший момент. Так ваша дружба може просто "загинути".
Тому не замовчуйте конфліктні моменти, а намагайтеся одразу їх обговорювати, щоб вирішити ситуацію. Так ваші стосунки з людиною стануть лише міцнішими. Адже, що нас не вбиває, то робить сильнішими.
Дружба ніколи не обходиться без сварок. Але важливо вчасно миритися / Фото Unsplash
Більше живого спілкування, а не віртуального
В одному із досліджень соціологи з’ясували: для того, щоб незнайомець став приятелем, потрібно близько 50 годин живого спілкування. А щоб все переросло у дружбу – аж 200 годин. Після цього дружбу постійно потрібно "живити" особистим спілкуванням.
Зрозуміло, що це досить умовні цифри, і вони не будуть актуальні для усіх ситуацій. Але дослідження демонструє, що без живого спілкування зав’язати дружбу буде значно важче.
Лайки, коментарі і повідомлення – це справді круто. Але вони ніколи не замінять старої-доброї прогулянки чи затишної посиденьки за келихом вина.
Віртуальне спілкування ніколи не замінить живого / Фото Unsplash
Старайтеся надмірно не пліткувати
Зрозуміло, ми всі люди, тому любимо час від часу обговорити інших. Вчені навіть вважають, що це одна з тих звичок, яка допомогла нашим пращурам вижити на планеті. Та все ж старайтеся якнайменше пліткувати про близьких людей. Уявіть, якщо друзі почнуть обговорювати вас за спиною. Невже це буде приємно?
Не зациклюйтеся лише на собі
Зрозуміло, що інколи потрібно поділитися власними проблемами. Але чи вам буде цікаво спілкуватися із людиною, яка кожного разу розповідає лише про себе? Малоймовірно. У стосунках варто витримувати баланс: віддавати стільки, скільки ви хочете отримати взамін.
Ніколи не зациклюйтесь лише на собі / Фото Unsplash
Цікаво 15 фото, які показують, як вдала зачіска змінює людину
Не заздріть
Заздрість – дуже підступне відчуття, з яким потрібно бути обережним. Воно все ж таки може надихати на зміни: ми бачимо успіхи близьких людей і хочемо їх повторити або навіть перевиконати. Та зазвичай вона жахливо б’є по дружніх стосунках: людина починає асоціюватися з негативом тільки через те, що вона чогось досягла. Що б тут не було – це відчуття потрібно негайно викорінювати.
Поділитися новиною