15 фото, які показують, як вдала зачіска змінює людину
Японський перукар Сьоу Оцукі – справжній майстер своєї справи. Він створює настільки вдалі зачіски для своїх клієнтів, що часто їх просто не впізнати – настільки красиво все зроблено.
Джерело:Instagram diece_shou
Ми підібрали для вас найцікавіші роботи талановитого перукаря. Ви побачите, що інколи, щоб підкреслити красу людини, потрібні зовсім невеликі зміни у зачісці. Поїхали!
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Усі фото – Instagram diece_shou
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