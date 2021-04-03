Японський перукар Сьоу Оцукі – справжній майстер своєї справи. Він створює настільки вдалі зачіски для своїх клієнтів, що часто їх просто не впізнати – настільки красиво все зроблено.

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