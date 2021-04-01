У країні снів: картини цього художника могли вам тільки наснитись – 15 фантастичних робіт
Тільки у снах ми можемо бачити найфантастичніші пейзажі, до яких хочеться повертатися знову й знову. Здається, цей художник зазирнув до наших сновидінь і втілив їх у своїх сюрреалістичних ілюстраціях, які виглядають просто нереально.
Джерело:інстаграм Мачека Мартинюка
Цифровий художник Мачек Мартинюк живе у Барселоні й створює фантастичні пейзажі, які ви навряд чи могли зустріти десь у житті. Декілька його проєктів – "Країна мрій" та "Вихідний день" – це серія робіт, у яких цілком буденні предмети постають у незвичайних сценах та локаціях.
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Ми зробили добірку найкращих робіт цього художника, які вражають своїми кольорами та сюжетами, викликають бажання спокійно відпочити від турбот і творити.
Мачек надихається реальними пейзажами з різних країн, зокрема, особливе враження на нього справила Японія. А на проєкт "Вихідний день" його надихнули розповіді людей про те, як вони проводять свій вільний час. Тому він взяв ці повсякденні факти – і перетворив їх на сюрреалістичні картини.
Якщо раніше художник подорожував, щоб генерувати нові ідеї для своїх робіт, то під час пандемії, коли поїздки до інших країн стали обмеженими, він знайшов новий спосіб шукати натхнення:
Я почав більше досліджувати. Це означає, що я все більше звертаю увагу старих художників та дизайнерів та вивчаю їх роботи. Позитивною стороною цієї ситуації у світі є те, що інші сучасні художники постійно вигадують нові способи самовираження в дизайні та мистецтві,
– каже Мачек.
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