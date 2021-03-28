Корейська художниця створює традиційні татуювання: неймовірна підбірка
Південнокорейська художниця татуювань Сіон Квак створює ніжний боді-арт, на який її надихають традиційні корейські мотиви. У її самобутньому стилі представлені ілюстрації ювелірного аксесуара нориге.
Джерело:Інстаграм Sion Kwak
Його носять жінки у корейському національному вбранні, який називається ханбок. Квак робить складні вузли, намистини та довгі шовкові китиці з дрібними деталями. Іноді може здатися, що вони плавають по тілу людини.
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Багато з її татуювань мають обмежену палітру з червоного, чорного, зеленого та жовтого кольорів. До своїх мінімалістичних татуювань нориге Квак також додає орнаменти і створює більш вишуканий боді-арт. Вона використовує нитку для з'єднання підвісних ілюстрацій квітів, таких як лотоси та магнолії, а також ефірних картин птахів та інших тварин.
Боді-арт від Сіон Квак
Тигрові пазурі нориге, прикрашені бурштином та нефритовими намистинами / Фото tattooist_sion
Кулон півонія з потоком червоних струн / Фото tattooist_sion
Чорні струнні нориге з орнаментом данчонг / Фото tattooist_sion
Червонострунні нориге, прикрашені совою та вишневим цвітом / Фото tattooist_sion
Чорнострунні нориге з лотосом та білим тигром / Фото tattooist_sion
Чорнострунні нориге з орнаментом / Фото tattooist_sion
Еунджангдо, наповнений півоніями / Фото tattooist_sion
Нориге з лелекою / Фото tattooist_sion
Віяло з блакитним птахом, що летить над нічним небом / Фото tattooist_sion
Кулон із сосни з чорними та сірими нанизаними вузлами / Фото tattooist_sion
Робін, що тримає вишні з фіолетовими ягодами / Фото tattooist_sion
Інші її малюнки зображують квітуче ботанічне мистецтво всередині змії. Звичайна нитка, яка обмотує зап'ястя, виглядає дуже природно. Ці дійсно неймовірні татуювання не залишать байдужими любителів боді-арту.
Квітучі півонії на грудях / Фото tattooist_sion
Змія з півоніями / Фото tattooist_sion
Стрічковий браслет, сплетений у три кольори / Фото tattooist_sion
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