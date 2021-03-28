Южнокорейская художница татуировок Сион Квак создает нежный боди-арт, на который ее вдохновляют традиционные корейские мотивы. В ее самобытном стиле представлены иллюстрации ювелирного аксессуара нориге.

Его носят женщины в корейском национальном наряде, который называется ханбок. Квак делает сложные узлы, бусины и длинные шелковые кисти с мелкими деталями. Иногда может показаться, что они плавают по телу человека.

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Многие из ее татуировок имеют ограниченную палитру из красного, черного, зеленого и желтого цветов. В свои минималистичные татуировки нориге Квак также добавляет орнаменты и создает более изысканный боди-арт. Она использует нити для соединения подвесных иллюстраций цветов, таких как лотосы и магнолии, а также эфирных картин птиц и других животных.

Боди-арт от Сион Квак



Тигровые когти нориге, украшенные янтарем и нефритовыми бусинами / Фото tattooist_sion



Кулон пион с потоком красных нитей / Фото tattooist_sion



Нориге из черных нитей и орнаментом данчонг​/ Фото tattooist_sion



Нориге из красных нитей, украшенные совой и вишневым цветом/ Фото tattooist_sion



Нориге из черных нитей с лотосом и белым тигром / Фото tattooist_sion



Нориге из черных нитей с орнаментом / Фото tattooist_sion



Эунджангдо, наполненный пионами / Фото tattooist_sion



Нориге с аистом / Фото tattooist_sion



Веер с голубой птицей, летящей над ночным небом / Фото tattooist_sion



Кулон с сосной с черными и серыми узлами / Фото tattooist_sion



Малиновка, держащая цвет вишни, с фиолетовыми ягодами / Фото tattooist_sion

Другие ее рисунки изображают цветущее ботаническое искусство внутри змеи. Обычная нить, которая обматывает запястье, выглядит очень естественно. Эти действительно невероятные татуировки не оставят равнодушными любителей боди-арта.



Цветущие пионы на груди / Фото tattooist_sion



Змея с пионами​ / Фото tattooist_sion



Танчо / Фото tattooist_sion



Браслет-шнур в три цвета/ Фото tattooist_sion