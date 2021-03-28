Корейская художница создает традиционные татуировки: невероятная подборка
Южнокорейская художница татуировок Сион Квак создает нежный боди-арт, на который ее вдохновляют традиционные корейские мотивы. В ее самобытном стиле представлены иллюстрации ювелирного аксессуара нориге.
Источник:Инстаграм Sion Kwak
Его носят женщины в корейском национальном наряде, который называется ханбок. Квак делает сложные узлы, бусины и длинные шелковые кисти с мелкими деталями. Иногда может показаться, что они плавают по телу человека.
К теме Революционные чернила: придумали временные татуировки, которые держатся на теле всего год
Многие из ее татуировок имеют ограниченную палитру из красного, черного, зеленого и желтого цветов. В свои минималистичные татуировки нориге Квак также добавляет орнаменты и создает более изысканный боди-арт. Она использует нити для соединения подвесных иллюстраций цветов, таких как лотосы и магнолии, а также эфирных картин птиц и других животных.
Боди-арт от Сион Квак
Тигровые когти нориге, украшенные янтарем и нефритовыми бусинами / Фото tattooist_sion
Кулон пион с потоком красных нитей / Фото tattooist_sion
Нориге из черных нитей и орнаментом данчонг/ Фото tattooist_sion
Нориге из красных нитей, украшенные совой и вишневым цветом/ Фото tattooist_sion
Нориге из черных нитей с лотосом и белым тигром / Фото tattooist_sion
Нориге из черных нитей с орнаментом / Фото tattooist_sion
Эунджангдо, наполненный пионами / Фото tattooist_sion
Нориге с аистом / Фото tattooist_sion
Веер с голубой птицей, летящей над ночным небом / Фото tattooist_sion
Кулон с сосной с черными и серыми узлами / Фото tattooist_sion
Малиновка, держащая цвет вишни, с фиолетовыми ягодами / Фото tattooist_sion
Другие ее рисунки изображают цветущее ботаническое искусство внутри змеи. Обычная нить, которая обматывает запястье, выглядит очень естественно. Эти действительно невероятные татуировки не оставят равнодушными любителей боди-арта.
Цветущие пионы на груди / Фото tattooist_sion
Змея с пионами / Фото tattooist_sion
Поделиться новостью