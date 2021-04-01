Только в снах мы можем видеть самые фантастические пейзажи, к которым хочется возвращаться снова и снова. Кажется, этот художник заглянул в наши сновидения и воплотил их в своих сюрреалистических иллюстрациях, которые выглядят просто нереально.

Цифровой художник Мачек Мартынюк живет в Барселоне и создает фантастические пейзажи, которые вы вряд ли могли встретить где-то в жизни. Несколько его проектов – "Страна грез" и "Выходной день" – это серия работ, в которых вполне обыденные предметы предстают в необычных сценах и локациях.

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Мы сделали подборку лучших работ этого художника, которые поражают своими цветами и сюжетами, вызывают желание спокойно отдохнуть от забот и творить

Мачек вдохновляется реальными пейзажами из разных стран, в частности, особое впечатление на него произвела Япония. А на проект "Выходной день" его вдохновили рассказы людей о том, как они проводят свое свободное время. Поэтому он взял эти повседневные факты и превратил их в сюрреалистические картины.

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Если раньше художник путешествовал, чтобы генерировать новые идеи для своих работ, то во время пандемии, когда поездки в другие страны стали ограниченными, он нашел новый способ искать вдохновения:

Я стал больше исследовать. Это значит, что я все больше обращаю внимание на старых художников и дизайнеров и изучаю их работы. Положительная сторона этой ситуации в мире: другие современные художники постоянно придумывают новые способы самовыражения в дизайне и искусстве,

– говорит Мачек.

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