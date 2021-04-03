15 фото, которые показывают, как правильная прическа меняет человека
Японский парикмахер Сьоу Оцуки – настоящий мастер своего дела. Он создает настолько удачные прически для своих клиентов, что часто их просто не узнать – настолько красиво все сделано.
Источник:Instagram diece_shou
Мы подобрали для вас самые интересные работы талантливого парикмахера. Вы увидите, что иногда, чтобы подчеркнуть красоту человека, нужны совсем небольшие изменения в прическе. Поехали!
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Так значительно лучше!
Немного освежили прическу
Круто!
Забрал "кустик" с головы
Вау!
Чудесное перевоплощение!
Парень счастлив с любой прической!
Как вам такая прическа?
Стильная прическа
Кажется, парень не был готов к таким переменам
Такое ощущение, что это будто два разных человека
Аккуратно и красиво!
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Вот это прическа была у парня
Есть челки – и все сразу интереснее
Все фото – Instagram diece_shou
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