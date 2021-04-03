Японский парикмахер Сьоу Оцуки – настоящий мастер своего дела. Он создает настолько удачные прически для своих клиентов, что часто их просто не узнать – настолько красиво все сделано.

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