Ванная комната многое может сказать о ее владельце. Существует множество шуток о бесконечных "баночках" косметики, которые женщины раскладывают по всем полкам. А как насчет мужчин? В их ваннах тоже можно найти много интересного.

Пользователь Twitter Джоди Грейс как-то поделилась фото находки, которую она обнаружила в ванной комнате своего парня – скрученные вместе вантуз и щетка-браш для волос. Девушка сильно удивилась и попросила других женщин показать, какие самые странные вещи они находили в ванных своих любимых. Только посмотрите: некоторые из них смешные или даже трогательные, а другие – немного жуткие Читайте также: Не делайте так: 10 привычек в быту, которые доводят до бешенства – смешные фото Тот самый странный предмет в ванной, который нашла Джоди Фото jodieegrace "Это самое удивительное, что я видела в ванной" Фото morogerrs "Я просто заглянула на полке с туалетной бумагой, а там это..." Фото kaitlinsimon99 Очень экологичный способ хранить щетки Фото alexxaandraaaa Почему именно портрет Плаксы Миртл? Фото thestoryofpat Здесь кто-то давний фанат Jonas Brothers Фото shrillian69 Это тайник на черный день? Фото lindsrio "Это была последняя туалетная бумага дома" Фото harley_schroyer Вот это конструкция! Фото ohhitsmckenna "Просто на случай, если вам вдруг в ванной захочется поиграть на барабанах" Фото kashedkuramel Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO Просто Папа Римский, который следит, чтобы окно не закрылось Фото am_wilki "Я думал, что другие ребята какие-то странные. А потом вспомнил, что у меня дома стоит туалетный гоблин" Фото builyd Даже трудно сказать, почему парень выбрал именно такую ​​подставку Фото arlenebel Всегда надо быть готовым к опасности Фото biggaydogmom Выглядит действительно жутко Фото wunderlibrarian Если вдруг в туалете захотелось с кем-то поговорить Фото alexandri_ah Интересно: 15 бюджетных идей, как дать вторую жизнь старым вещам: интересные фото Да, это панцирь черепахи Фото ainslie200 Видимо, кого-то очень разочаровал результат матча Фото kadepumpkin Такое количество бутылочек – настоящая редкость для парня Фото idklyds Кто-то очень давно не менял щетку Фото HooliganHoule