Кенгуру и барабаны: какие самые неожиданные вещи можна найти в мужских ваннах – 20 фото
Ванная комната многое может сказать о ее владельце. Существует множество шуток о бесконечных "баночках" косметики, которые женщины раскладывают по всем полкам. А как насчет мужчин? В их ваннах тоже можно найти много интересного.
Источник:Twitter
Пользователь Twitter Джоди Грейс как-то поделилась фото находки, которую она обнаружила в ванной комнате своего парня – скрученные вместе вантуз и щетка-браш для волос. Девушка сильно удивилась и попросила других женщин показать, какие самые странные вещи они находили в ванных своих любимых. Только посмотрите: некоторые из них смешные или даже трогательные, а другие – немного жуткие
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Тот самый странный предмет в ванной, который нашла Джоди
Фото jodieegrace
"Это самое удивительное, что я видела в ванной"
Фото morogerrs
"Я просто заглянула на полке с туалетной бумагой, а там это..."
Фото kaitlinsimon99
Очень экологичный способ хранить щетки
Фото alexxaandraaaa
Почему именно портрет Плаксы Миртл?
Фото thestoryofpat
Здесь кто-то давний фанат Jonas Brothers
Фото shrillian69
Это тайник на черный день?
Фото lindsrio
"Это была последняя туалетная бумага дома"
Фото harley_schroyer
Вот это конструкция!
Фото ohhitsmckenna
"Просто на случай, если вам вдруг в ванной захочется поиграть на барабанах"
Фото kashedkuramel
Просто Папа Римский, который следит, чтобы окно не закрылось
Фото am_wilki
"Я думал, что другие ребята какие-то странные. А потом вспомнил, что у меня дома стоит туалетный гоблин"
Фото builyd
Даже трудно сказать, почему парень выбрал именно такую подставку
Фото arlenebel
Всегда надо быть готовым к опасности
Фото biggaydogmom
Выглядит действительно жутко
Фото wunderlibrarian
Если вдруг в туалете захотелось с кем-то поговорить
Фото alexandri_ah
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Да, это панцирь черепахи
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Фото HooliganHoule
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