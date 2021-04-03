15 бюджетных идей, как дать вторую жизнь старым вещам: интересные фото
У этих людей действительно золотые руки! Они прекрасно переделали старую мебель и вещи из гардероба, которые теперь выглядят как новенькие. Оцените эти невероятные фотографи!
Источник:Reddit
Задумайтесь, возможно вам не стоит выбрасывать старый комод или уже потертые любимые джинсы. Ведь любую вещь можно спасти, если немного постараться. Вот 15 примеров, когда людям это действительно удалось.
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Интересное перевоплощение старого комода
Фото Reddit franko6
Шкаф выглядит как новый
Фото Reddit emmuhmah
Получилось очень красиво!
Фото Reddit kendeh
Ух ты!
Фото Reddit Empirion12
"Я впервые перерисовывала мебель"
Фото Reddit fillingsmiles
Так мило!
Фото Reddit kalashnikovkitty9420
"На реставрацию стульчика ушло 2 дня"
Фото Reddit imgur
"Залатали дыру на маминой рубашке с помощью вышивки"
Фото Reddit Obnoxiously_French
"Мы сделали обшивку для мебели из старых джинсов"
Фото Reddit AccomplishedHorror0
"Использовали старые стулья как место для цветов
Фото Reddit satsumanightmare
Вау!
Фото Reddit thatcooldog
Действительно стильно выглядит!
Фото Reddit thatcooldog
До – после
Фото Reddit knittedowl88
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Очень ярко!
Фото Reddit knittedowl88
"Этот старый холодильник украсит любую кухню!"
Фото Reddit Retzil
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