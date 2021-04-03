15 бюджетних ідей, як дати друге життя старим речам: цікаві фото
У цих людей справді золоті руки! Вони чудово переробили старі меблі та речі із гардеробу, які тепер виглядають як новенькі. Оцініть ці неймовірні фотографії.
Джерело:Reddit
Задумайтесь, можливо вам не варто викидати старий комод чи вже потерті улюблені джинси. Адже будь-яку річ можна врятувати, якщо трішки постаратися. Ось 15 прикладів, коли людям це справді вдалося.
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Цікаве перевтілення старого комоду
Фото Reddit franko6
Шафа виглядає як нова
Фото Reddit emmuhmah
Вийшло дуже красиво!
Фото Reddit kendeh
Ух ти!
Фото Reddit Empirion12
"Я вперше перемальовувала меблі"
Фото Reddit fillingsmiles
Так мило!
Фото Reddit kalashnikovkitty9420
"На реставрацію стільчика пішло 2 дні"
Фото Reddit imgur
"Залатала дірку на маминій сорочці за допомогою вишивки"
Фото Reddit Obnoxiously_French
"Ми зробили обшивку для меблів зі старих джинсів"
Фото Reddit AccomplishedHorror0
"Використали старі стільці як місце для квітів"
Фото Reddit satsumanightmare
Вау!
Фото Reddit thatcooldog
Справді стильно виглядає!
Фото Reddit thatcooldog
До – після
Фото Reddit knittedowl88
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Дуже яскраво!
Фото Reddit knittedowl88
"Цей старий холодильник прикрасить будь-яку кухню!"
Фото Reddit Retzil
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