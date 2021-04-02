Хлопець жахливо принижував свою дівчину, а одного разу навіть сказав, що її ніхто не вважатиме привабливою. Як тільки вони розійшлися – жінка серйозно помстилася колишньому. Але цей спосіб вийшов досить неоднозначним.

Після токсичних стосунків у британки Віллов Скай серйозно впала самооцінка. Хлопець регулярно зраджував, та ще й постійно принижував дівчину. Вона не знала, що далі робити.

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Це дуже важко, коли хлопець, якого ви постійно намагаєтеся вразити, стараєтеся виглядати якнайкраще для нього і хочете, щоб вам обом було комфортно, постійно відштовхує вас і робить протилежні речі, – згадує свої колишні стосунки Віллов.

Щоб побороти невпевненість та відчути себе привабливою, дівчина наважилася на несподівану авантюру, яку багато хто вважає неоднозначною. Віллов зареєструвалася на спеціальному ресурсі OnlyFans, де можна ділитися пікантними фотографіями зі своїми фанатами за гроші.

Зараз жінка заробляє понад 45 тисяч доларів в місяць і має вже майже 13 тисяч підписників в Інстаграмі. Але для Віллов OnlyFans – це більше, ніж звичайна робота. Так вона прийняла себе після неприємних стосунків.

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Я відчуваю, що на такій роботі ви вчитеся любити себе. Тому що ви завжди експериментуєте з різним освітленням, нарядами і знаходите те, що вам найкраще підходить. Це дозволяє відчути себе просто фантастично. Зараз єдина людина, на яку я хочу справити враження – це я сама – ділиться своїми емоціями британка.

Дивовижно, але така несподівана робота допомогла жінці побороти свої травми. Зараз Віллов будує нові щасливі стосунки – вона вже два роки разом із іншим хлопцем.