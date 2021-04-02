Парень ужасно унижал свою девушку, а однажды даже сказал, что ее никто не будет считать привлекательной. Как только они разошлись – женщина серьезно отомстила бывшему. Но этот способ получился довольно неоднозначным.

После токсичных отношений у британки Уиллоу Скай серьезно упала самооценка. Парень регулярно изменял, да еще и постоянно унижал девушку. Она не знала, что делать дальше.

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Это очень тяжело, когда парень, которого вы постоянно пытаетесь поразить, стараетесь выглядеть как можно лучше для него и хотите, чтобы вам обоим было комфортно, постоянно отталкивает вас и делает противоположные вещи, – вспоминает свои прежние отношения Уиллоу.

Чтобы побороть неуверенность и почувствовать себя привлекательной, девушка решилась на неожиданную авантюру, которую многие считают неоднозначной. Уиллоу зарегистрировалась на специальном ресурсе OnlyFans, где можно делиться пикантными фотографиями со своими фанатами за деньги.

Сейчас женщина зарабатывает более 45 тысяч долларов в месяц и собрала уже почти 13 тысяч подписчиков в инстаграме. Но для Уиллоу OnlyFans – это больше, чем обычная работа. Так она приняла себя после неприятных отношений.

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Я чувствую, что на такой работе вы учитесь любить себя. Потому что вы всегда экспериментируете с разным освещением, нарядами и находите то, что вам лучше всего подходит. Это позволяет почувствовать себя просто фантастически. Сейчас единственный человек, на которого я хочу произвести впечатление – это я сама – делится своими эмоциями британка.

Удивительно, но такая неожиданная работа помогла женщине побороть свои травмы. Сейчас Уиллоу строит новые счастливые отношения 2 она ​​уже два года вместе с другим парнем.