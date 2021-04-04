Совместная жизнь имеет свои подводные камни. Очень часто приходится мириться с неожиданными бытовыми проколами близких людей, которые могут безумно раздражать.

Герои нашей подборки поделились самыми неожиданными привычками своих родных, любимых или просто сожителей. Они сделали настолько неожиданные и ужасные выходки, из которых уже смеются тысячи людей в Интернете. Только посмотрите на эти бытовые привычки – они действительно очень странные.

Интересно 20 вещей, которых вообще не должно существовать: пользователи Twitter запустили забавный тренд

"Моя девушка открывает хлопья как неандерталец"

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"Как моя жена выбрасывает коробки в мусорник..."

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"Сын хотел съесть немного курицы..."

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Бедная зубная паста

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"Полиция, заберите моего брата. Он опасен для общества"

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"Какой психопат может так резать пиццу? Наверное тот, с которым я живу"

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"Шнур от пылесоса моей жены"

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"Как моя девушка открывает пачку чипсов..."

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"Одолжил брату наушники"

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Интересно 15 фото, которые показывают, как правильная прическа меняет человека

"Моя соседка по кухне оставила мне сюрприз (Прости)"

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