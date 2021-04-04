Спільне життя має свої підводні камені. Дуже часто доводиться миритися із несподіваними побутовими проколами близьких людей, які можуть шалено роздратувати.

Герої нашої добірки поділилися найнесподіванішими звичками своїх рідних, коханих чи просто співмешканців. Вони зробили настільки неочікувані та жахливі витівки, з яких вже сміються тисячі людей в Інтернеті. Лише подивіться на ці побутові звички – вони дійсно дуже дивні.

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