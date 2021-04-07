Кенгуру та барабани: які найбільш неочікувані речі можна знайти у ваннах чоловіків – 20 фото
Ванна кімната багато що може сказати про її власника. Існує безліч жартів про нескінченні "баночки" косметики, які жінки розкладають по всім полицям. А як щодо чоловіків? У їх ваннах також можна знайти багато цікавого.
Джерело:Twitter
Користувачка Twitter Джоді Грейс якось поділилась фото знахідкою, яку вона виявила у ванній кімнаті свого хлопця – скручені разом вантуз та щітка-браш для волосся. Дівчина неабияк здивувалась та попросила інших жінок показати, які найбільш дивні речі вони знаходили у ванних своїх коханих. Лишень подивіться: деякі з них смішні чи навіть зворушливі, а інші – трохи моторошні.
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Той самий дивний предмет у ванній, який знайшла Джоді
Фото jodieegrace
"Це найдивніше, що я бачила у ванній"
Фото morogerrs
"Я просто заглянула до полиці з туалетним папером, а там це..."
Фото kaitlinsimon99
Дуже екологічний спосіб зберігати щітки
Фото alexxaandraaaa
Чому саме портрет Плаксивої Міртл?
Фото thestoryofpat
Тут хтось давній фанат Jonas Brothers
Фото shrillian69
Це сховок на чорний день?
Фото lindsrio
"Це був останній туалетний папір вдома"
Фото harley_schroyer
Оце так конструкція!
Фото ohhitsmckenna
"Просто на випадок, якщо вам раптом у ванній захочеться пограти на барабанах"
Фото kashedkuramel
Просто Папа Римський, який слідкує, щоб вікно не закрилось
Фото am_wilki
"Я думав, що інші хлопці якісь дивні. А потім згадав, що у мене вдома стоїть туалетний гоблін"
Фото builyd
Навіть важко сказати, чому хлопець обрав саме таку підставку
Фото arlenebel
Завжди треба бути готовим до небезпеки
Фото biggaydogmom
Виглядає дійсно моторошно
Фото wunderlibrarian
Якщо раптом у туалеті захотілось з кимось побалакати
Фото alexandri_ah
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Так, це панцир черепахи
Фото ainslie200
Мабуть, когось дуже розчарував результат матчу
Фото kadepumpkin
Така кількість пляшечок – справжня дивина для хлопця
Фото idklyds
Хтось дуже давно не міняв щітку
Фото HooliganHoule
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