Ванна кімната багато що може сказати про її власника. Існує безліч жартів про нескінченні "баночки" косметики, які жінки розкладають по всім полицям. А як щодо чоловіків? У їх ваннах також можна знайти багато цікавого.

Користувачка Twitter Джоді Грейс якось поділилась фото знахідкою, яку вона виявила у ванній кімнаті свого хлопця – скручені разом вантуз та щітка-браш для волосся. Дівчина неабияк здивувалась та попросила інших жінок показати, які найбільш дивні речі вони знаходили у ванних своїх коханих. Лишень подивіться: деякі з них смішні чи навіть зворушливі, а інші – трохи моторошні. Читайте також: Не робіть так: 10 звичок у побуті, які доводять до сказу – кумедні фото Той самий дивний предмет у ванній, який знайшла Джоді Фото jodieegrace "Це найдивніше, що я бачила у ванній" Фото morogerrs "Я просто заглянула до полиці з туалетним папером, а там це..." Фото kaitlinsimon99 Дуже екологічний спосіб зберігати щітки Фото alexxaandraaaa Чому саме портрет Плаксивої Міртл? Фото thestoryofpat Тут хтось давній фанат Jonas Brothers Фото shrillian69 Це сховок на чорний день? Фото lindsrio "Це був останній туалетний папір вдома" Фото harley_schroyer Оце так конструкція! Фото ohhitsmckenna "Просто на випадок, якщо вам раптом у ванній захочеться пограти на барабанах" Фото kashedkuramel Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO Просто Папа Римський, який слідкує, щоб вікно не закрилось Фото am_wilki "Я думав, що інші хлопці якісь дивні. А потім згадав, що у мене вдома стоїть туалетний гоблін" Фото builyd Навіть важко сказати, чому хлопець обрав саме таку підставку Фото arlenebel Завжди треба бути готовим до небезпеки Фото biggaydogmom Виглядає дійсно моторошно Фото wunderlibrarian Якщо раптом у туалеті захотілось з кимось побалакати Фото alexandri_ah Цікаво: 15 бюджетних ідей, як дати друге життя старим речам: цікаві фото Так, це панцир черепахи Фото ainslie200 Мабуть, когось дуже розчарував результат матчу Фото kadepumpkin Така кількість пляшечок – справжня дивина для хлопця Фото idklyds Хтось дуже давно не міняв щітку Фото HooliganHoule