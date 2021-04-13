Американская блогерша заказала в Интернете стильное готическое платье на свадьбу. Но ей прислали столь странный наряд, что у нее просто не было слов.

Блогерша под ником lillypuhalla напоминает всем очень тщательно выбирать продавца при покупке товаров в Интернете. Ведь можно встретить настоящих мошенников и получить обычного "кота в мешке", как это случилось с ней.

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Девушка искала простенькое, но стильное платье на свадьбу своих близких людей. Она выбрала интересный готический вариант за 50 долларов, где черный корсет сочетался с длинными темными шлейфом.

Такое платье хотела девушка / Скриншот тикток lillypuhalla

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Блогерша понимала, что фотография будет отличаться от реального товара. Но она даже не осознавала насколько! Как только девушка оформила заказ, этот интернет-магазин уже был недоступен. Но самый большой сюрприз на девушку ждал позже.

Что получила девушка / Скриншот тикток lillypuhalla

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Она все же получила свой заказ. Но вместо роскошного платья там был довольно странный атласный боди с темной тканью, которую пришили позади. Полное видео от lillypuhalla можно посмотреть ниже.

Девушка была разочарована из-за такого мошенничества. Впрочем, она решила сделать доброе дело: эту посылку она передаст на благотворительность, поскольку считает, что такой боди понравится школьницам.