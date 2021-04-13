Известная певица и актриса Леди Гага стала лицом французского шампанского премиум-класса Dom Pérignon. Она снялась в сказочной рекламе, рассказывая зрителям, что такое настоящая творческая свобода.

Поклонники могут насладиться не просто рекламным роликом, а целым фильмом, в котором звезда предстает главной героиней. В минутном видео Dom Pérignon и Леди Гага создают вымышленный мир под названием Queendom, который призван поражать фантазию и вдохновлять.

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Вместе с творческим Ником Найтом, Dom Pérignon и Леди Гага создали Queendom: мир, где царит абсолютная творческая свобода. Мир, родившийся в результате столкновения двух искрящихся энергий,

– подписали видео на Ютуб-канале бренда

Невероятными кадрами рекламной кампании Леди Гага поделилась в своем инстаграме. На видео знаменитость появляется в роскошных сюрреалистичных образах, словно настоящая королева. Зрители видят ее то в платье из почти невесомой розовой ткани, то в тяжелом фиолетовом наряде, который переливается разными цветами.

Звезда в нежном розовом образе / Фото инстаграм Леди Гаги

Гармонично дополняют ее космический образ яркие розовые волосы, блестящие аксессуары, величественная корона с градиентом и длинные накрашенные ногти – это просто в стиле Леди Гаги!

Такие оригинальные образы стали результатом коллаборации певицы и креативного директора бренда Mugler Никола Формичетти, с которым она долгие годы работала раньше.

Знаменитость в платье, которое переливается разными цветами / Фото инстаграм Леди Гаги

Мир Queendom в рекламе выглядит просто фантастически: динамические кадры быстро меняются, залы королевских дворцов переливаются разными цветами, а тени танцуют причудливые танцы. В центре этого калейдоскопа – королева Леди Гага с неизменной бутылкой розового Dom Pérignon или бокалом шампанского в руках, символизируя ту самую свободу безграничного творчества.

Я очень рада сообщить о своем сотрудничестве с Dom Pérignon! Мы вдохновляемся необходимостью творческой свободы, и мы рады поделиться с вами Queendom, художественной вселенной, которую мы создали с моим дорогим другом Ником Найтом,

– написала певица

Позже будет выпущено лимитированную коллекцию "Dom Pérignon rosé 2005" – розовое брют, изготовленное из винограда сорта Пино нуар. Это марка шампанского премиум-класса известного французского производителя Moët & Chandon.

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Также в рамках рекламной кампании Леди Гага разработала уникальную скульптуру: бутылка того же "Dom Pérignon rosé 2005", которую элегантными складками окутывает гладкий розовый материал.

Скульптура, которую разработала Леди Гага / Фото инстаграм Леди Гаги

Сообщается, что всего 110 экземпляров этой скульптуры будут представлены только во флагманских магазинах Dom Pérignon, а всю прибыль передадут в поддержку фонда Born This Way, основанного самой Леди Гагой.