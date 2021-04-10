Роберт Паркер вовсе не планировал связать свою жизнь с вином. Однако судьба распорядилась иначе, и сегодня он – один из известнейших винных критиков в мире. Этого американца и обожают, и критикуют, но к нему всегда прислушиваются. Именно оценка Роберта Паркера зачастую определяет, взлетит вино на гребень славы или же станет для винодельни полным провалом.

Начнем со впечатляющих цифр: на сайте Роберта Паркера "Wine advocate" – более 450 тысяч статей, обзоров и винных рейтингов; у его журнала около 50 тысяч подписчиков по всему миру; его "Винный гид" почти на 2 тысячи страниц выдержал 7 переизданий – и до сих пор является бестселлером. И это далеко не весь список достижений знаменитого американца.

Читайте также: Как правильно хранить вино дома: важные советы

Роберт Паркер уже отошел от винных дел, однако имя навсегда останется в пантеоне выдающихся личностей мира вина. Рассказываем, как Паркеру удалось достичь такого признания, какой его разработкой пользуются во всем мире и за что авторитетного эксперта критикуют.

Как появился "Wine advocate"

Прежде чем посвятить себя винной критике, Роберт Паркер окончил в 1973 году Мэрилендский университет, а затем 10 лет с успехом трудился на адвокатском поприще. В тот же период молодой юрист обнаружил в себе не только любовь к вину, но и удивительную способность тонко распознавать винные ароматы и вкусы. Он стал жадно дегустировать, записывать и сравнивать.

Наконец в 1978 году накопленные знания нашли выход: Роберт Паркер начал выпускать собственный бюллетень под названием "Wine advocate". Так объединились два дела его жизни. Заметки Паркера сразу понравились читателям, ведь он просто и доступно, для широкой публики, рассказывал о вине, а именно этого тогда и не хватало.

Роберт Паркер всегда со всей ответственностью подходил к своему делу / Фото Getty

Поворотный момент

Решающим для американца стал 1982 год. Большинство критиков назвали урожай Бордо того года не слишком удачным, а вино из него – бесперспективным для выдержки. И только Роберт Паркер, в отличие от коллег, смог оценить уникальность этого винтажа. На страницах "Wine advocate" он писал, что со временем это вино раскроет свое богатство ароматов и вкусовых нюансов и значительно подорожает.

Так и произошло. Через несколько лет эксперты признали: Паркер был прав. Те из читателей "Wine advocate", кто прислушался к упрямому критику и приобрел бордоский винтаж 1982 года, впоследствии обогатились. После этой истории коллеги Роберта Паркера серьезнее стали воспринимать его профессиональное мнение.

Мнение Роберта Паркера имеет вес в винном мире / Фото Flickr

Вскоре, благодаря своей безупречной репутации знатока вин, Паркер смог оставить юриспруденцию и полностью посвятить себя исследованию вин.

Со временем авторитет "винного адвоката" только возрастал. Его книги и справочники до сих пор издаются в нескольких десятках стран, печатное издание "Wine advocate" дополнил одноименный сайт, где ежедневно размещаются свежие обзоры вин. А разработанная Робертом Паркером 100-балльная шкала оценивания вин, которую теперь используют во всем мире, поистине увековечила его имя.

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO

Как работает шкала Паркера

Дегустатор ставит вину баллы за вид, аромат, вкус и послевкусие, способность к выдержке и общее впечатление. Продукт, получивший менее 50 баллов, вообще не стоит рассматривать, считает Паркер:

96 – 100 (extraordinary) – замечательное вино, глубокое и сложное, для настоящих ценителей;

90 – 95 (outstanding) – выдающееся вино, с особым характером;

80 – 89 (above average) – вино выше среднего, изысканное, без заметных недостатков;

70 – 79 (average) – среднее вино, качественное, но без особой глубины во вкусе и аромате;

60 – 69 (below average) – вино ниже среднего, с ощутимыми недостатками, например с чрезмерной кислотностью или танинностью (терпкостью);

50 – 59 (unacceptable) – неприемлемое вино, которое не рекомендуется пить.

Именно оценки Паркера вызывали шквал обсуждений и значительно влияли на винодельческий рынок. Своей оценкой Паркер мог как поднять цену вина, так и уничтожить репутацию целой винодельни.

В чем неоднозначность Роберта Паркера

Американский знаток вин известен упорством, с которым он отстаивает свое мнение. Паркера считают очень принципиальным критиком, который не сотрудничает с винодельнями, магазинами и не считается с мнением других экспертов, даже если он один против всех своих коллег. Заметки Паркера всегда точны и структурированы, без пафосных обобщенных описаний. Если вино ему не понравилось, он говорит об этом прямо.

Роберт Паркер всегда прямолинеен / Фото Getty

Впрочем, оценки Паркера неоднократно становились предметом споров и даже скандалов. Чего стоит его знаменитая трехлетняя дискуссия с другим известным критиком – Дженсис Робинсон! Паркера часто упрекают в субъективности и симпатиях исключительно к винам определенного диапазона, а именно к ярким, насыщенным бордоским винам. Вина с тонким ароматом он не жалует, поэтому они редко получают высокие баллы по его шкале.

Интересно: Журнал Cosmopolitan создал собственное вино: как и кому его рекомендуют пить

Некоторые виноделы даже стараются специально создавать вина по вкусу Паркера, что также не нравится его коллегам, ведь это вредит многообразию на винном рынке.

В любом случае именно смелый и категоричный Роберт Паркер своими материалами привлек внимание всего мира, привил многим американцам любовь к вину, показав, каким разным оно бывает и как им можно наслаждаться.