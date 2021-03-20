Вино – продукт очень чувствительный и требовательный к хранению. Его нельзя хранить где попало! Есть риск просто испортить драгоценное приобретение. И тогда бутылка некогда прекрасного вина станет горьким разочарованием.

Придерживайтесь нескольких простейших правил хранения вина в домашних условиях – и оно украсит любой банкет или романтический вечер. Итак...

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Держите вино охлажденным

Тепло плохо влияет на вино. Чем выше температура в помещении, где хранятся запасы вина, тем быстрее благородный напиток "постареет" и испортится. Если вы когда-нибудь оставляли бутылочку красного или белого летом в автомобиле, то могли заметить неожиданный эффект: вино становилось более резким и начинало отдавать уксусом.

Поэтому лучший вариант для вина – кладовая или другое прохладное место. Однако ни в коем случае не оставляйте его надолго в обычном холодильнике: там слишком холодно! К тому же для вина вредны вибрации от мотора и постоянного открывания-закрывания дверцы.

Альтернатива винному погребу – специальный холодильник для вина / Фото Amazon

Храните вино при постоянной температуре

Приходилось ли вам посещать винный погреб? Если да, тогда вы могли заметить, что там тщательно регулируется температура.

Почему так? Потому что вино любит стабильность. Постоянные температурные колебания негативно влияют на химические процессы, происходящие в бутылках. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для своего вина, – это хранить его в месте, где нет резких перепадов температуры.

Вино можно хранить в вертикальном и горизонтальном положении. Но есть нюансы

Если вы планируете хранить вино дома несколько месяцев или лет, то бутылки должны быть расположены под наклоном. Все из-за пробок: без контакта с жидкостью они со временем высыхают. Как результат – вино начинает окисляться, его цвет, ароматические и вкусовые свойства меняются, и не в лучшую сторону.

Собираетесь продегустировать вино через несколько дней или недель? Тогда все проще. Бутылки можно хранить в вертикальном положении – вино не успеет испортиться.

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Если собираетесь хранить вино долго, держите бутылки в горизонтальном положении или под наклоном / Фото Unsplash

Вино любит темноту

Обычное комнатное освещение, как и солнечные лучи, выделяет тепло. А, как мы уже писали, вино "не любит", когда ему жарко. Поэтому храните бутылки подальше от окон и других источников света.

Удачной альтернативой будет обычный светодиод. Он создает мягкое освещение, не выделяя при этом тепла.