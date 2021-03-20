Вино – продукт, що є дуже чутливим і вибагливим до зберігання. Його не можна зберігати де завгодно! Адже є ризик просто все зіпсувати. Тоді пляшка найсмачнішого вина стане суцільним розчаруванням.

Дотримуйтеся кількох надзвичайно простих правил зберігання вина вдома – і вино стане справжньою родзинкою на вечірці чи під час романтичного вечора з коханою людиною. Тут все дуже просто.

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Тримайте вино охолодженим

Тепло погано впливає на вино. Чим вища температура у приміщенні, де ви зберігаєте запаси, тим швидше прекрасний напій "постаріє" та зіпсується. Якщо ви колись залишали пляшечку червоного чи білого влітку в автомобілі, то могли зауважити несподіваний ефект: вино ставало міцнішим та віддавало нотками оцту.

Тому найкращим варіантом для вина буде комора чи інше прохолодне місце. Але пам’ятайте: у жодному разі надовго не залишайте його у звичайному холодильнику. Це справжня пастка! Там надто холодно. До того ж, вино псується від зайвих вібрацій звичайного холодильника.

Одна з альтернатив – спеціальний холодильник для вина / Фото Amazon

Зберігайте вино при сталій температурі

Ви ходили колись на екскурсію у винний льох? Якщо так, то могли зауважити, що там ретельно контролюють температуру.

Чому так? Бо вино любить стабільність. Постійне коливання температури може негативно вплинути на хімічні процеси, які відбуваються у пляшці. Тому найкраще, що ви можете зробити для власного вина – зберігати його у місці, де немає різких перепадів температури.

Вино можна зберігати вертикально і горизонтально. Але є нюанси

Якщо ви плануєте зберігати вино вдома упродовж кількох місяців або років, то пляшки мають бути нахилені вбік. Усе через корки: коли рідина не змочує їх упродовж довгого періоду, вони починають засихати. Як результат – вино починає окислюватись, його колір, ароматичні і смакові властивості змінюються, і не на краще.

Збираєтеся посмакувати його за кілька днів або тижнів? Тоді все спокійно. Можете зберігати пляшки вертикально – вино не встигне зіпсуватись.

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Якщо плануєте довго зберігати вино, тримайте його горизонтально або нахиліть пляшку вбік / Фото Unsplash

Вино любить темряву

Звичайне кімнатне освітлення, як і сонячне проміння, виділяє тепло. А як ми вже писали, вино "не любить", коли йому спекотно. Тому зберігайте пляшки якомога далі від вікон та інших джерел світла.

Утім, вдалою альтернативою буде звичайний світлодіод. Він створює м’яке освітлення, не виділяючи при цьому тепла.