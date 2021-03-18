Мінеральне, гастрономічне...Здається, у винній термінології так складно розібратись. Насправді усі ці слова не такі страшні, якими видаються на перший погляд.

Ці терміни досить часто трапляються у матеріалах винних критиків чи блогерів. А, можливо, хтось із ваших друзів вживає їх, коли розповідає вам про чергову винну знахідку? Розкриваємо суть деяких основних термінів, які необхідно знати кожному, щоб розуміти винних експертів та самим яскраво описувати вино.

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1. Гастрономічне вино

Так говорять про вино, яке чудово поєднується з їжею, доповнюючи її, а не перекриваючи увесь смак. Щоб сповна насолодитись таким вином, до нього підбирають відповідну гастрономічну пару: як страви зі складним поєднанням багатьох смаків, так і зовсім прості. Гастрономічність вина не залежить від його ціни: такими можуть бути й люксові екземпляри, і бюджетні.

2. Закрите вино

Ні, це не про закорковану пляшку. Так називають вино, яке ще занадто "молоде" для того, щоб його пити, але має хороший потенціал до витримки. У такому вині ще не розкрились усі аромати, йому потрібно більше часу.

"Дорослішання" вина в процесі витримки в баріках в підвалах SHABO / Фото SHABO

3. Вино на піку

А ось так описують вино, яке певний час витримували – і ось нарешті воно "дозріло". Саме на піку свого розвитку вино має найкращий смак та аромат, тому це найкращий час, щоб ним насолоджуватись. Існує навіть спеціальна таблиця, за якою можна визначати коли краще пити те чи інше вино, щоб не прогадати та не відкрити його занадто рано чи навпаки – запізно.

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4. Коркнуте вино

Англійською цей термін звучить як "corked wine". Часом вино може мати стійкий неприємний запах вологого картону, газети, сирості, який не дає відчути аромати самого вина. Це означає, що вино зіпсоване, тобто "коркнуте". Причина псування вина – трихлоранізол, що утворюється при взаємодії рослинних фенолів, хлору і цвілі. Від цієї речовини псується корок, а з ним і сам продукт.

На це страждають і дорогі вина, тому ні якість корка, ні висока ціна не може вберегти від такої проблеми.

Зіпсований корок може негативно вплинути на смак вина / Фото Pexels

5. Джемове або вершкове

Коли так описують вино, це зовсім не означає, що у нього хтось додав джем чи вершкове масло. Йдеться про смакові та ароматичні характеристики вина. Про те, звідки у вині можуть взятись вершкові ноти та у яких саме винах їх можна відчути, ми вже писали раніше. А от джемовими називають вина, у яких відчуваються дуже інтенсивні, яскраві ягідні ноти. Якщо вино асоціюється у вас з солодким пирогом із ягідною начинкою, сміливо називайте його "джемовим".

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6. Мінеральність

Якщо у вині відчувається свіжість, аромати мокрого каміння та морські ноти, то про нього кажуть – "мінеральне". Солонуватий смак цього вина також викликатиме у вас асоціації з морем та мушлями. Найкраще таке вино поєднувати з морепродуктами і устрицями. Також радимо вживати його зі свіжими фруктами, щоб підкреслити його витонченість.

Мінеральні вина добре поєднуються з фруктами / Фото Unsplash

7. "Тваринне" вино

Звісно ж, це не вина для тварин, як можна було б подумати з назви. Йдеться про групу ароматів, які асоціюються у нас з тваринами чи фермерством: аромати шкіри, дичини, м’яса, хутра тощо. Такі специфічні ноти характерні для деяких витриманих червоних вин, проте подобаються вони далеко не всім.