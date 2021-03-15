Як готувати з вином, щоб вийшов справжній шедевр: поради експертів
Готуєте м’ясо чи рибу – додайте трошечки вина. Запевняємо: не пошкодуєте! Вино навіть буденну страву перетворить на гастрономічний шедевр.
Джерело:Decanter
Не дарма вино часто використовують у кулінарії! Воно відмінно доповнює страви, насичуючи їх просто неймовірними пахощами. Тільки слід розуміти, коли й що додавати. Для вас від нас — кілька слушних порад.
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Що треба знати, перш ніж готувати з вином
Якщо ви не готові до експериментів, то спочатку краще довіртеся власному смаку щодо вина. Використовуйте ті сорти, які найбільше любите.
Важливе правило: якщо ви не п’єте певний сорт вина, то не варто його використовувати й під час готування, – радить винний критик Фіона Бекетт.
Віддаєте перевагу повнотілому Шардоне? Тоді сміливо додавайте його під час готування. Ми розкриємо всі секрети поєднання вин та страв. Але зараз – про те, що важливо знати передусім.
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Забудьте про дешеві "кулінарні" вина
Експерти попереджають: одним неякісним продуктом ризикуєте зіпсувати всю страву.
У найкращому випадку воно (кулінарне вино, – Life 24) нічого не додасть вашій їжі, а в найгіршому – зробить її неприємною, – пояснює кулінар із Great British Chefs Піт Дреєр.
Це не означає, що треба спеціально обирати неймовірно дорогі ексклюзиви. Оптимальний варіант – вино із середнього сегменту, яке не вдарить по гаманцю.
Відкорковане вино, що простояло кілька тижнів, також краще не використовувати. Воно перенасичилося киснем, тому нічим вашу страву не поліпшить.
Вино і кулінарія: секрети поєднання
Червоне вино
Тушкуєте м’ясо чи птицю на повільному вогні? Тоді у пригоді вам стане гарне червоне вино. Зверніть увагу на середньотіле Мерло та Ґренаш. Вони прекрасно доповнюють смак м’яса й вашу страву зроблять просто незабутньою.
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Пам’ятайте! Якщо хочете додати вино з високою кислотністю (до прикладу, Піно-Нуар), то це слід зробити наприкінці готування. За довгої термообробки воно дає неприємний кислий присмак. До речі, у незначній кількості його можна використати замість лимонного соку.
Таке вино чудово підійде як маринад: кілька годин винної “ванни” зроблять м’ясо розкішно м’яким! Ваш стейк rare справить справжній фурор! Хочете більш просмажене м’ясо – тоді довго його не не маринуйте.
Біле вино
Здається, біле вино спеціально створили для риби та морепродуктів. Із ним вийде просто фантастична страва, до якої ви вертатиметесь знову й знову. У цьому випадку ідеально підійдуть вина Піно-Ґріджіо та Совіньйон-Блан. Вони чудово поєднуються із соусами на основі вершкового масла.
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Захочете поекспериментувати – візьміть ароматніші сорти: Рислінґ або Ґевюрцтрамінер.
Вина з яскраво вираженим ароматом – Рислінґ та Ґевюрцтрамінер – менш гнучкі, але можуть бути дуже смачними, наприклад, із вершковим соусом. Не соромтеся експериментувати, – заохочує Фіона Бекетт.
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