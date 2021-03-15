Готовите мясо или рыбу – добавьте немного вина. Уверяем: не пожалеете! Вино даже обычное блюдо превратит в гастрономический шедевр.

Не зря вино часто используют в кулинарии! Оно отлично дополняет блюда, насыщая их просто невероятными ароматами. Только следует понимать, когда и что добавлять. Вам от нас – несколько дельных советов.

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Что нужно знать, прежде чем готовить с вином

Если вы не готовы к экспериментам, то сначала лучше положитесь на собственный вкус относительно вина. Используйте те сорта, которые больше всего любите.

Важное правило: если вы не пьете определенный сорт вина, то не стоит его использовать и во время готовки, – советует знаменитый винный критик Фиона Беккетт.

Предпочитаете полнотелый Шардоне? Тогда смело добавляйте его во время готовки. Мы раскроем все секреты сочетания вин и блюд. Но сейчас – о том, что важно знать прежде всего.

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Забудьте о дешевых “кулинарных” винах

Эксперты предупреждают: одним некачественным продуктом рискуете испортить все блюдо.

В лучшем случае оно (кулинарное вино, – Life 24) ничего не добавит вашей пище, а в худшем – сделает ее невкусной, – поясняет кулинар из Great British Chefs Пит Дрейер.

Это не значит, что нужно специально выбирать дорогущие эксклюзивы. Оптимальный вариант – вино из среднего сегмента, которое не ударит по кошельку.

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Откупоренное вино, простоявшее несколько недель, также лучше не использовать. Оно перенасыщено кислородом и потому никак не улучшит ваше блюдо.

Вино и кулинария: секреты сочетания

Красное вино

Тушите мясо или птицу на медленном огне? Тогда вам пригодится хорошее красное вино. Обратите внимание на среднетелые Мерло и Гренаш. Они прекрасно дополняют вкус мяса и ваше блюдо сделают просто незабываемым.

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Помните! Если хотите добавить вино с высокой кислотностью (например, Пино Нуар), то это следует сделать в самом конце. При долгой термообработки оно дает неприятный кислый привкус. Кстати, в незначительном количестве его можно использовать вместо лимонного сока.

Такое вино прекрасно подойдет в качестве маринада: несколько часов винной “ванны” сделают мясо роскошно мягким! Ваш стейк rare произведет настоящий фурор! Хотите более прожаренное мясо – тогда долго его не маринуйте.

Белое вино

Кажется, белое вино было специально создано для рыбы и морепродуктов. С ним выйдет просто фантастическое блюдо, к которому вы будете возвращаться снова и снова. В данном случае идеально подойдут вина Пино-Гриджио и Совиньон-Блан. Они прекрасно сочетаются с соусами на основе сливочного масла.

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Захотите поэкспериментировать – возьмите более ароматные сорта: Рислинг или Гевюрцтраминер.

Вина с ярко выраженным ароматом – Рислинг и Гевюрцтраминер – менее гибкие, но могут быть очень хороши, например, со сливочным соусом. Не стесняйтесь экспериментировать, – призывает Фиона Беккетт.