Чтобы крутую вечеринку или день рождения вам не испортила бутылка испорченного вина – вот несколько советов, как правильно хранить игристое дома. Это вовсе не сложно.

Как хранить закупоренную бутылку игристого вина

Интересно Когда без игристого никак

Если планируете держать игристое вино дома не больше месяца, то:

Храните бутылку в вертикальном положении.

Никакого света – ни солнечного, ни искусственного.

Оптимальная температура – выше нуля градусов, но ниже комнатной.

Хотите насладиться игристым через месяц или позже? Тогда поступите так:

Уложите бутылку горизонтально на стеллаже или полке.

Храните при температуре от 10 до 15 градусов.

Держите подальше от солнечного и искусственного света.

Как хранят игристое вино в подвалах SHABO / фото SHABO

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Где лучше хранить закупоренную бутылку игристого вина

В винном погребе – просто идеально! Но, разумеется, мало у кого есть доступ в специально оборудованные помещения. Поэтому оптимальный вариант – шкаф или небольшая кладовка. В крайнем случае накройте бутылки темной тканью.

Помните! Игристые вина не терпят света – ни солнечного, ни искусственного. Он негативно влияет на его аромат и вкус при хранении.

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Оставить закупоренную бутылку игристого в обычном кухонном холодильнике надолго – плохая идея. Искусственное освещение, вибрация двигателя, постоянное открывание-закрывание дверей испортят даже самое лучшее вино.

Специальные холодильники для вина / Фото costco

Как хранить откупоренную бутылку игристого вина

Важный нюанс: прежде чем откупорить бутылку, поместите ее в холодильник на 4 часа. Вино достигнет идеальной температуры и удивит своим вкусом.

Если у вас не так много времени – не проблема. Поставьте игристое в ведро со льдом. Оно быстро охладится до нужных +10°C – за 10-25 минут. В этом случае не подойдет обычная морозильная камера – вы снова рискуете испортить вкус вина.

Лучшее, что вы можете сделать с початой ​​бутылкой, – это допить ее до дна. Но если все же немного осталось и жалко выливать, то дня на два можно поставить бутылку в холодильник. Сохранить вкусовые свойства игристого вина помогут специальные пробки.