Как правильно хранить игристое вино дома: полезные советы
Чтобы крутую вечеринку или день рождения вам не испортила бутылка испорченного вина – вот несколько советов, как правильно хранить игристое дома. Это вовсе не сложно.
Источник:24 канал
Как хранить закупоренную бутылку игристого вина
Интересно Когда без игристого никак
Если планируете держать игристое вино дома не больше месяца, то:
- Храните бутылку в вертикальном положении.
- Никакого света – ни солнечного, ни искусственного.
- Оптимальная температура – выше нуля градусов, но ниже комнатной.
Хотите насладиться игристым через месяц или позже? Тогда поступите так:
- Уложите бутылку горизонтально на стеллаже или полке.
- Храните при температуре от 10 до 15 градусов.
- Держите подальше от солнечного и искусственного света.
Как хранят игристое вино в подвалах SHABO / фото SHABO
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Где лучше хранить закупоренную бутылку игристого вина
В винном погребе – просто идеально! Но, разумеется, мало у кого есть доступ в специально оборудованные помещения. Поэтому оптимальный вариант – шкаф или небольшая кладовка. В крайнем случае накройте бутылки темной тканью.
Помните! Игристые вина не терпят света – ни солнечного, ни искусственного. Он негативно влияет на его аромат и вкус при хранении.
Оставить закупоренную бутылку игристого в обычном кухонном холодильнике надолго – плохая идея. Искусственное освещение, вибрация двигателя, постоянное открывание-закрывание дверей испортят даже самое лучшее вино.
Специальные холодильники для вина / Фото costco
Как хранить откупоренную бутылку игристого вина
Важный нюанс: прежде чем откупорить бутылку, поместите ее в холодильник на 4 часа. Вино достигнет идеальной температуры и удивит своим вкусом.
Если у вас не так много времени – не проблема. Поставьте игристое в ведро со льдом. Оно быстро охладится до нужных +10°C – за 10-25 минут. В этом случае не подойдет обычная морозильная камера – вы снова рискуете испортить вкус вина.
Лучшее, что вы можете сделать с початой бутылкой, – это допить ее до дна. Но если все же немного осталось и жалко выливать, то дня на два можно поставить бутылку в холодильник. Сохранить вкусовые свойства игристого вина помогут специальные пробки.
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