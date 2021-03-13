Як правильно зберігати ігристе вино вдома: корисні поради
Щоб круту вечірку чи день народження вам не зіпсувала пляшка несмачного вина – ось кілька порад, як правильно зберігати ігристе вдома. Це зовсім не складно.
Джерело:24 канал
Як зберігати закорковану пляшку ігристого вина
Цікаво Коли без ігристого ніяк
Якщо плануєте тримати ігристе вино вдома не більш як місяць, то:
- Зберігайте пляшку у вертикальному положенні.
- Жодного світла – ні сонячного, ні штучного.
- Оптимальна температура – вища за нуль градусів, але нижча за кімнатну.
Хочете посмакувати ігристим через місяць або пізніше? Тоді зробіть так:
- Покладіть пляшку горизонтально на стелажі чи поличці.
- Зберігайте при температурі від 10 до 15 градусів.
- Тримайте подалі від сонячного та штучного світла.
Як зберігають ігристе вино в підвалах SHABO / фото SHABO
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Де найкраще зберігати невідкорковану пляшку ігристого вина
У винному льоху – просто ідеально! Але ж, зрозуміло, мало хто має доступ до спеціально облаштованих приміщень. Тому оптимальний варіант – шафа або невеличка комора. У крайньому разі накрийте пляшки темною тканиною.
Пам’ятайте! Ігристе вина дуже не люблять світла — ані сонячного, ані штучного. Воно негативно впливає на аромат і смак вина під час зберігання.
Залишити невідкорковану пляшку ігристого у звичайному кухонному холодильнику на довгий термін – кепська ідея. Штучне освітлення, вібрування двигуна, постійне відкривання-закривання дверей зіпсують найкраще вино.
Спеціальні холодильники для вина / Фото costco
Як зберігати відкорковану пляшку ігристого вина
Важливий нюанс: перш ніж відкрити пляшку, помістіть її до холодильника на 4 години. Вино досягне ідеальної температури й здивує своїм смаком.
Якщо не маєте стільки часу – не проблема. Поставте ігристе до відра з льодом. Воно швидко охолодиться до потрібних +10°C – за 10–25 хвилин. У цьому разі не підійде звичайна морозильна камера – ви знову ризикуєте зіпсувати смак вина.
Найкраще, що ви можете зробити із початою пляшкою, – це допити її до дна. Та якщо все ж трішки залишилося й шкода виливати, то днів на два можна поставити пляшку до холодильника. Зберегти смакові властивості ігристого вина допоможуть спеціальні корки.
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